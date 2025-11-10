Xe 4 điều cần làm ngay để giảm thiểu thiệt hại khi xe ô tô không may bị ngập nước Khi xe ô tô bị ngập nước, việc xử lý sai có thể khiến thiệt hại tăng gấp nhiều lần, thậm chí làm hỏng hoàn toàn động cơ. Dưới đây là 4 việc quan trọng bạn cần làm ngay để bảo vệ xe và giảm rủi ro hư hỏng nặng.

Ảnh minh họa.

Lũ lụt không chỉ tàn phá nhà cửa và tài sản mà còn có thể khiến hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng. Với nhiều người, chiếc xe ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một khoản đầu tư lớn, vì vậy việc chứng kiến nó ngập trong nước là điều đầy ám ảnh.

Nước lũ có thể len lỏi vào động cơ, hộp số, hệ thống điện và nội thất, gây ra những hư hại mà đôi khi phải nhiều tháng sau mới phát hiện. Tuy nhiên, nếu hành động đúng cách ngay sau khi xe bị ngập, bạn có thể hạn chế đáng kể mức độ thiệt hại, thậm chí “cứu sống” chiếc xe khỏi nguy cơ hỏng hoàn toàn.

1. Hãy gọi cứu hộ và tuyệt đối không khởi động xe

Ngay cả khi xe chỉ bị ngập một phần, việc cố khởi động động cơ có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Khi nước xâm nhập vào khoang động cơ, hệ thống điện hoặc ống nạp khí, việc khởi động có thể gây ra hiện tượng “thủy kích”, tức là nước bị hút vào xi-lanh, khiến piston không thể nén và gây cong tay biên hoặc hỏng hoàn toàn động cơ. Trong nhiều trường hợp, chỉ một lần bấm nút khởi động cũng đủ khiến chiếc xe phải thay máy, với chi phí sửa chữa lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thay vì cố gắng khởi động hoặc lái xe ra khỏi vùng ngập, bạn nên giữ nguyên hiện trạng và liên hệ với đội cứu hộ hoặc dịch vụ kéo xe chuyên nghiệp để di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

2. Loại bỏ nước và làm khô nội thất càng sớm càng tốt

Sau khi xe được đưa ra khỏi khu vực ngập, việc đầu tiên cần làm là loại bỏ toàn bộ lượng nước còn đọng lại bên trong. Nước và độ ẩm tích tụ lâu ngày không chỉ gây rỉ sét các chi tiết kim loại mà còn tạo điều kiện cho nấm mốc, mùi hôi và vi khuẩn phát triển, những yếu tố có thể khiến nội thất xe hư hỏng vĩnh viễn.

Hãy bắt đầu bằng cách sử dụng máy hút bụi ướt để hút hết nước đọng trên sàn và các khe hở. Tiếp theo, dùng khăn khô hoặc khăn microfiber để thấm sạch độ ẩm còn lại trên ghế, thảm và tap-lô. Khi đã loại bỏ được phần lớn nước, hãy bật quạt gió hoặc sử dụng máy hút ẩm để đẩy nhanh quá trình làm khô không khí bên trong xe.

Nếu có thể, bạn nên tháo toàn bộ thảm sàn, ghế ngồi và đệm ra ngoài để phơi dưới nắng nhẹ hoặc trong không gian thông thoáng. Việc này không chỉ giúp ngăn chặn nấm mốc mà còn giảm thiểu mùi ẩm mốc khó chịu, giúp xe nhanh chóng trở lại trạng thái an toàn và sạch sẽ hơn.

3. Kiểm tra dầu động cơ, dầu hộp số và các loại chất lỏng khác

Sau khi xe bị ngập nước, một trong những bước quan trọng nhất là kiểm tra tình trạng của các loại chất lỏng, bao gồm dầu động cơ, dầu hộp số, dầu phanh, dung dịch làm mát và nhiên liệu. Nếu nước đã xâm nhập vào các hệ thống này, nó có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ và các bộ phận cơ khí bên trong.

Dấu hiệu nhận biết khá rõ như dầu hoặc xăng bị nhiễm nước thường chuyển màu đục như cà phê sữa, hoặc có bọt nhỏ li ti. Khi phát hiện tình trạng này, tuyệt đối không khởi động xe, vì việc nổ máy có thể khiến nước bị hút sâu hơn vào hệ thống bôi trơn, gây ăn mòn và phá hỏng các chi tiết kim loại.

Thay vào đó, hãy xả bỏ toàn bộ lượng chất lỏng nhiễm nước và thay mới hoàn toàn. Trong trường hợp không có đủ dụng cụ hoặc kinh nghiệm, tốt nhất là liên hệ với thợ sửa chữa ô tô chuyên nghiệp.

Bạn nên yêu cầu họ đến kiểm tra tận nơi, hoặc nếu cần di chuyển xe, hãy sử dụng dịch vụ kéo hoặc vận chuyển chuyên dụng để tránh làm tình trạng xe tồi tệ hơn. Việc xử lý đúng cách ở giai đoạn này có thể quyết định chiếc xe của bạn được cứu hay phải thay thế toàn bộ động cơ.

4. Kiểm tra kỹ hệ thống điện của xe

Nước có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gần như mọi bộ phận trong xe, đặc biệt là các hệ thống điện và linh kiện điện tử, vốn rất nhạy cảm với độ ẩm. Sau khi xe bị ngập, hãy tiến hành kiểm tra cẩn thận toàn bộ bên trong khoang lái, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng, dàn âm thanh, điều hòa, cửa sổ điện, khóa trung tâm, gương chiếu hậu chỉnh điện và các đèn báo trên bảng táp-lô.

Nếu phát hiện đèn nhấp nháy, âm thanh rè, cửa sổ hoạt động chậm, đèn cảnh báo sáng bất thường hoặc bất kỳ dấu hiệu lạ nào khác, tuyệt đối không cố sử dụng tiếp. Những trục trặc nhỏ này có thể là dấu hiệu của ẩm ướt hoặc đoản mạch bên trong hệ thống điện tử, và nếu bỏ qua, có thể dẫn đến cháy chập hoặc hỏng hoàn toàn bo mạch điều khiển (ECU).

Trong mọi trường hợp, hãy đưa xe đến ga-ra sửa chữa hoặc thợ điện ô tô chuyên nghiệp để được kiểm tra toàn diện. Các kỹ thuật viên có thiết bị chuyên dụng để đo độ ẩm, kiểm tra mạch điện và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ chập cháy. Việc kiểm tra sớm không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho xe mà còn ngăn ngừa những hư hỏng ngầm có thể phát sinh sau này./.