4 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua ‘Dân vận khéo’

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An vừa ban hành báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm, triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự tham gia có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nên cơ bản đã khống chế được dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Tình hình sản xuất, kinh doanh đã dần được phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021; chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 15.303 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có tổng 8.727 mô hình, trong đó, xây dựng mới 4.612 mô hình, tiếp tục duy trì 4.115 mô hình trên các lĩnh vực. Cụ thể: - Về tập thể: Có 6.541 mô hình tập thể (kinh tế: 1.959; văn hóa -xã hội: 2.597, quốc phòng - an ninh: 810; xây dựng hệ thống chính trị: 1.179). - Về cá nhân: Có 2.336 mô hình (kinh tế: 1.043, văn hóa-xã hội: 581, quốc phòng - an ninh: 278, xây dựng hệ thống chính trị: 434).

Những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cấp, các ngành gắn với thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

2. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, đồng thời, xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

3. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" các cấp trong chỉ đạo nâng cao chất lượng, thúc đẩy phong trào thi đua "Dân vận khéo" và công tác dân vận chính quyền. Chỉ đạo cơ sở tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

4. Triển khai tốt công tác kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2022. Biểu dương điển hình "Dân vận khéo" theo quy định./.