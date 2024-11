Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phối hợp xây dựng và duy trì 249 mô hình “Dân vận khéo”; Nghệ An dự kiến giảm 47 biên chế công chức năm 2025; Thành phố Vinh dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình, dự án; Đại sứ Anh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Thành phố Vinh phản hồi về thông tin tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách, hợp thửa đất… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 26/11.