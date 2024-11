Thời sự Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh chào xã giao tỉnh Nghệ An Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An từ ngày 26 đến 27/11/2024, sáng 26/11, Đoàn công tác của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã đến chào xã giao tỉnh Nghệ An.

Về phía đoàn công tác có ngài Ian Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, cùng các thành viên trong đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đến chào xã giao tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đến thăm, làm việc tại Nghệ An trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua. Đặc biệt, vào cuối tháng 10 vừa qua, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, bà Catherine West đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 10, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của hai bên nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác.

Tháng 6/2024, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng đoàn cũng đã thăm và làm việc tại Anh và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã gặp gỡ trao đổi với Chính quyền thị trấn Newhaven nhằm thúc đẩy một số hoạt động song phương. Trong đó, hai bên thống nhất việc hợp tác bố trí lại không gian trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng hàng hải Newhaven. Tỉnh Nghệ An hỗ trợ một phần kinh phí và tặng Newhaven một bức tranh nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh để trưng bày tại Bảo tàng.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với ngài Ian Frew và đoàn Đại sứ quán Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Nghệ An và quan hệ hợp tác với Anh trong thời gian qua.

Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Dân số hơn 3,4 triệu người, đông dân thứ tư trong cả nước, trong đó có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Hiện nay, quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,14%. Đặc biệt thu hút vốn đầu tư FDI năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có 144 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 4,92 tỷ USD.

Về kết quả hợp tác, đầu tư thương mại giữa tỉnh Nghệ An và Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, đang có 1 dự án của nhà đầu tư Anh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,8 triệu USD tại Nghệ An.

Các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Anh. Ảnh: Thành Cường

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang thị trường Anh đạt 12,5 triệu USD, trong 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 22 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Anh năm 2023 đạt 271 nghìn USD, 10 tháng đầu năm 2024 đạt 835.000 USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Anh đã tài trợ cho tỉnh Nghệ An xây dựng nhà tạm lánh cho các nạn nhân của nạn buôn bán người, qua đó giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn; hỗ trợ dự án bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trong vùng lõi và vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát.

Đồng chí Bùi Đình Long thông tin thêm với đoàn công tác, việc phòng, chống mua bán người hiện đang được chính quyền tỉnh Nghệ An quan tâm. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Nghệ An làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Anh. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể hoá các quy định về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Vương quốc Anh và Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong rằng, trong thời gian tới ngài Ian Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam giới thiệu, kết nối doanh nghiệp Anh đến đầu tư tại Nghệ An.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực và sẵn sàng hỗ trợ thủ tục để chào đón các doanh nghiệp Anh đến đầu tư các lĩnh vực như: Công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu, linh kiện điện tử, dịch vụ tài chính, ngân hàng; Các lĩnh vực thu hút nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ cho phát triển bền vững.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Anh đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm ngài Ian Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Anh trong công tác phòng, chống mua bán người, hợp tác chống biến đổi khí hậu và giáo dục – đào tạo.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ngài Ian Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được đến tỉnh Nghệ An, đồng thời trân trọng cảm ơn sự đón tiếp rất trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với Đại sứ và đoàn công tác.

Chia sẻ, thống nhất với các lĩnh vực lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đề xuất, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam hy vọng rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Nghệ An sẽ có sự hợp tác với Vương quốc Anh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng xanh. Đại sứ quán đã và đang tiếp tục sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp hướng tới sự hợp tác với nhau.

Đoàn công tác Đại sứ quán Anh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, ngài Ian Frew mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin về phòng chống mua bán người, đặc biệt là hợp tác về lĩnh vực truyền thông. Chính phủ Anh mong muốn thực hiện nhiều dự án truyền thông hơn nữa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hướng tới những người trẻ, đoàn thanh niên, phụ nữ, các trường học và những cơ quan liên quan.

Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đã phối hợp, hỗ trợ để thực hiện dự án về phòng, chống mua bán người do Chính phủ Anh tài trợ trong thời gian qua.

Ngài Đại sứ cũng mong muốn hai bên phát triển hợp tác về giáo dục. Không chỉ hỗ trợ cho các du học sinh Việt Nam đi du học tại Anh, Chính phủ Anh tích cực hỗ trợ, kết nối các trường đại học ở Anh để có các chương trình liên kết về giáo dục, không chỉ ở cấp độ đại học, sau đại học mà các chương trình dạy tiếng Anh khác ở Việt Nam.

Ngài Ian Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh giao lưu cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2. Ảnh: Thành Cường

Trong 2 ngày làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2, tỉnh Nghệ An (tại TP. Vinh); thăm và làm việc với Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông); tham dự sự kiện truyền thông về di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Trường THPT Đô Lương 4 (Đô Lương).