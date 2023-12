4 tác phẩm đoạt giải cuộc thi Sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023

Để bắt nhịp với xu thế phát triển của du lịch trong nước và thế giới, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Nghệ An, đưa hình ảnh du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn và thu hút du khách trở lại du lịch Nghệ An, UBND tỉnh đã phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023.

Tác phẩm "Du lịch Nghệ An - Khám phá - Trải nghiệm - Tận hưởng" của Nguyễn Phước Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức trong và ngoài nước đăng ký tham gia, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp nhận tác phẩm dự thi trong thời gian từ ngày phát động đến hết ngày 31/10/2023.

Tác phẩm “Du lịch Nghệ An – Hòa quyện và lan tỏa” của Lê Ngạt.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các họa sĩ chuyên và không chuyên, các cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, bằng tài năng và lòng nhiệt huyết sáng tác những tác phẩm có tính nghệ thuật thẩm mỹ cao, thể hiện nét đặc trưng của đất và người Nghệ An.

Tác phẩm “Du lịch Nghệ An – Đẹp tựa ví, giặm” của Trần Giang Nam.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 4 tác phẩm để trao giải. Cụ thể, 1 tác phẩm được trao giải Nhất: “Du lịch Nghệ An – Khám phá – Trải nghiệm – Tận hưởng” của tác giả Nguyễn Phước Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tác phẩm "Du lịch Nghệ An – Về miền quê Bác” của Nguyễn Ngọc Huy Mẫn.

3 tác phẩm được trao giải Khuyến khích, gồm: “Du lịch Nghệ An – Hòa quyện và lan tỏa” của tác giả Lê Ngạt (Thành phố Hồ Chí Minh), “Du lịch Nghệ An – Đẹp tựa Ví Giặm” của tác giả Trần Giang Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và “Du lịch Nghệ An – Về miền quê Bác” của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (Thành phố Đà Nẵng).