Xã hội 4 tấm gương 'Cháu ngoan Bác Hồ' tiêu biểu ở Nghệ An Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, năm 2025 có 55 đại biểu là những bông hoa ưu tú trong hơn 500.000 đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh. Với thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, các em đã và đang viết tiếp truyền thống tốt đẹp trên quê hương Bác trong giai đoạn hiện nay.

Cô bé người Mông giàu ý chí

Nhiều năm qua, cô bé học trò người Mông Lầu Vũ Kỷ Nguyên ở lớp 7B, Trường THCS Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, luôn khiến thầy cô, bạn bè yêu mến, tự hào bởi bề dày thành tích mà em đã nỗ lực đạt được. Dấu ấn của Nguyên được thể hiện rõ nét khi là đại diện duy nhất của học sinh Nghệ An lọt vào bán kết cuộc thi "Vươn cao ước mơ" do Hội đồng đội Trung ương tổ chức năm 2024. Cùng đó, em đã đạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet (2022-2023), giải Nhất Cờ vua cấp tỉnh (2023-2024) cùng danh hiệu “Học không bao giờ ngừng”.

Lầu Vũ Kỷ Nguyên đạt giải Nhất cuộc thi "Giao lưu tiếng Việt của chúng em giành cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023". Ảnh: Quang Huy

Đối với các cuộc thi cấp huyện, Nguyên được xem là cây "hút giải" của trường khi luôn gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Tiêu biểu như giải Nhất học sinh giỏi môn Toán, giải Nhì học sinh giỏi môn Tiếng Anh, và giải Ba học sinh giỏi môn Văn cấp huyện năm học 2023-2024. Đặc biệt, em còn bộc lộ tài năng hội họa với giải Nhất vẽ tranh cuộc thi "Lắng nghe con nói"do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức vào năm 2023 và giải Nhất cuộc thi vẽ tranh chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số thành tích tiêu biểu của Lầu Vũ Kỷ Nguyên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng hành cùng Kỷ Nguyên trong suốt những năm qua, cô Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thị trấn Mường Xén chia sẻ, điều khiến cô ấn tượng nhất ở cô học trò này không chỉ là bảng thành tích đáng nể, mà còn là tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết trong hoạt động của trường, lớp.

Với vai trò Liên đội trưởng, Kỷ Nguyên không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập, động viên các bạn tự tin tham gia các hoạt động chung. Nhờ sự nhiệt huyết của em, các phong trào Đội trong trường ngày càng sôi nổi, thu hút nhiều học sinh hưởng ứng, góp phần tạo nên một môi trường học tập tích cực và gắn kết. Lầu Vũ Kỷ Nguyên cùng các bạn và cô giáo. Ảnh: Quang Huy

"Là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, em luôn cố gắng hết mình vì em tin rằng học sinh vùng cao cũng có thể đạt được những thành tích tốt như những vùng miền khác. Với em, học tập không chỉ là việc phải làm, mà còn mang đến niềm vui, là cơ hội để khám phá những thứ mới mẻ và tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Lầu Vũ Kỷ Nguyên - học sinh lớp 7B, Trường THCS Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Khơi dậy niềm đam mê Toán học

Tại các kỳ thi Toán học trong nước và quốc tế, em Trần Tiến Dũng - học sinh lớp 9B, Trường THCS Lê Hồng Phong đã trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người khi đã liên tiếp đạt được các giải cao và khẳng định được tài năng vượt trội đối với môn học này.

Trong hai năm 2022 và 2024, em giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo IKMC. Theo đó, kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo là kỳ thi Toán tư duy có quy mô lớn trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991 do Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo (Association Kangourou sans Frontières) điều phối tổ chức. Hàng năm, kỳ thi thu hút hơn 9 triệu thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia trên thế giới tham gia.

Chân dung em Trần Tiến Dũng - học sinh lớp 9B, Trường THCS Lê Hồng Phong. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng đó, năm học 2020- 2021 Dũng đã xuất sắc giành giải Vàng Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế Châu Á AIMO (Vòng thi cấp quốc gia Việt Nam 2021); Giải Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh ASMO - 2020; Huy chương Bạc -Kỳ thi Olympic Toán học Hoa Kỳ AMO; Giải Nhì tháng - cuộc thi “English Challenge mùa 2” - do Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Phía sau những thành tích ấy là niềm say mê và sự kiên trì không ngừng. Dũng dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu các bài toán nâng cao, thử sức với nhiều phương pháp giải khác nhau. “Toán học không chỉ đơn thuần là những con số, mà còn giúp em rèn luyện tư duy và khám phá những điều mới mẻ. Mỗi bài toán khó là một thử thách, càng khó em càng muốn chinh phục,” Dũng chia sẻ.

Một số thành tích tiêu biểu của Trần Tiến Dũng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Không chỉ đam mê Toán học, Trần Tiến Dũng còn có thành tích đáng nể ở các môn Tin học và Tiếng Anh, với Giải Khuyến khích cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An và chứng chỉ IELTS 7.0. Với tinh thần ham học hỏi, Dũng đang từng bước chinh phục những cột mốc mới, tiếp tục viết nên hành trình đầy ấn tượng của mình.

Tự tin hội nhập quốc tế

Cao Vũ Nam, học sinh lớp 7D, Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa, là một gương mặt nổi bật với thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Từ năm 2022 đến 2025, em đã giành nhiều huy chương và chứng nhận danh giá trong các cuộc thi Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Tin học như HKIMO, TIMO, HIPPO, FISO… Đặc biệt, Nam còn để lại dấu ấn tại World Scholar’s Cup 2023 và vinh dự trở thành đại biểu phiên họp mô phỏng Liên hợp quốc do IMUN tổ chức. Không chỉ xuất sắc trong học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với vai trò thành viên dự án Toucher Arts, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Cao Vũ Nam đạt danh hiệu Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chia sẻ về hành trình của mình, Nam bày tỏ: "Em nghĩ rằng học thật tốt sẽ giúp em biết thêm nhiều điều mới, làm quen với bạn bè ở nhiều nước và có cơ hội giới thiệu về văn hóa Việt Nam cho mọi người. Thời gian qua, em luôn được thầy cô và gia đình động viên để hoàn thiện tư duy phản biện, kỹ năng ngoại ngữ và sự tự tin khi giao tiếp. Dù có lúc gặp khó khăn, nhưng em sẽ luôn cố gắng học hỏi để tự tin thử sức ở những môi trường mới, mang hình ảnh đất nước mình đến gần hơn với bạn bè muôn phương.”

Tỏa sáng với tài năng ngôn ngữ

Phạm Châu An, học sinh lớp 5C- Trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh là một gương mặt tiêu biểu với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tiếng Anh. Em đã xuất sắc đạt giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh năm học 2024-2025; Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc năm 2024 giải Nhất cấp tỉnh môn tiếng Anh IOE năm học 2024-2025; Giải Nhì cấp tỉnh tiếng Anh TOEFL năm học 2022-2023; 2023-2024 cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Chân dung Phạm Châu An - học sinh lớp 5C, Trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh. Ảnh: Quang Huy