44 vườn chuẩn nông thôn mới đạt chuẩn ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong Công an nhân dân năm 2022.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 83 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cán bộ chủ trì cấp xã năm 2022. Tham dự buổi lễ có Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

(Baonghean.vn) - Những bàn thua lâu nay của Sông Lam Nghệ An đều đến từ những tình huống cố định, như bàn thua trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vòng 18 (đá phạt góc), bàn thua trong trận gặp Viettel ở vòng 17 (đá phạt trực tiếp). Rõ ràng, hàng thủ Sông Lam Nghệ An gặp vấn đề với bóng bổng, với cả phòng ngự bóng 1 lẫn bóng 2.

(Baonghean.vn) - Trong nhiều năm qua, ngành Xuất bản có vai trò quan trọng trong việc định hướng văn hóa đọc cho người dân, góp phần vào sự phát triển văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi số, ngành Xuất bản đang đứng trước rất nhiều thách thức và khó khăn. Nhân dịp 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản - In - Phát hành (10/10/1952 - 10/10/2022), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Nghệ An xung quanh những vấn đề liên quan.

(Baonghean.vn) - Oseni được vào sân ở hiệp 2 và tiếp tục thể hiện được sự may mắn của mình khi ghi bàn thắng gỡ hoà cho đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng tại trận Derby xứ Nghệ giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 18 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông 2022; Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; Báo Nghệ An chia sẻ, hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ... là những nội dung chính trong ngày 9/10.

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng.