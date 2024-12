Giải trí 5 ca sĩ cát-sê cao nhất Việt Nam là ai? Những gương mặt thường được dự đoán cát-sê cao là Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn... Cái tên cuối tốp 5 gây bất ngờ.

1. Sơn Tùng M-TP

Theo một số nguồn tin riêng của VietNamNet, dù bảng cát-sê của sao Việt trồi sụt thất thường, có khi vài tháng đã phải cập nhật, thì mức cát-sê của Sơn Tùng M-TP luôn nằm trong top đầu showbiz.

Kể từ khi nổi tiếng vào năm 2012, bước lên hàng ngôi sao năm 2013, Sơn Tùng M-TP là trường hợp hy hữu giữ được vị trí dẫn đầu khoảng 10 năm liên tiếp.

Anh sở hữu hàng chục bản hit; fanclub đông và mạnh nhất; đứng đầu hầu hết cuộc đua về thành tích, số liệu lẫn độ thảo luận trên internet.

Sơn Tùng M-TP lập kỷ lục cát-sê, thậm chí gấp vài lần đồng nghiệp cùng hạng.

Gần nhất, chuyện thật như đùa, Sơn Tùng M-TP đi uống trà đá vỉa hè ở Hà Nội cũng gây "sốt". Bài đăng trên fanpage hút 710 nghìn lượt tương tác, 48 nghìn bình luận và 5,8 nghìn lượt chia sẻ.

Chỉ trong vài giờ, đám đông hiếu kỳ đã đổ xô đến địa điểm nói trên uống trà đá, chụp ảnh và đăng mạng xã hội. Việc quá đông người tụ tập không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn nên công an phường tạm cho đóng cửa quán.

Với sức ảnh hưởng lớn, Sơn Tùng M-TP hiển nhiên là cái tên được nhiều nhãn hàng nhắm đến.

Theo nguồn tin riêng, mức cát-sê của nam ca sĩ lên đến hàng tỷ đồng, từng lập kỷ lục và vừa tự phá kỷ lục của chính mình. Con số ấn tượng này đã bao gồm nhiều cam kết trả quyền lợi khác ngoài hoạt động biểu diễn.

2. Mỹ Tâm

Ở địa hạt nữ ca sĩ, Mỹ Tâm là trường hợp hiếm hoi vượt qua vô số đối thủ trước, cùng và sau thế hệ để đạt được vị trí cao nhất, đồng thời giữ vững "ngai vàng" đến nay 26 năm.

Vì vậy, không khó lý giải việc chị góp mặt trong top ca sĩ có mức cát-sê cao nhất thị trường.

Mỹ Tâm bị tố "hét giá" oan uổng.

Thậm chí, vài đơn vị lần đầu làm việc với Mỹ Tâm đã bị sốc, kéo theo những ồn ào không đáng có như vụ chị bị tố "hét giá" vài năm trước.

Dù vậy, theo giới bầu show, mức cát-sê của Mỹ Tâm thực tế tương đối dễ chịu so với vị trí, tên tuổi. Chị cũng báo giá linh hoạt, tùy tình cảm và mức độ thân thiết đôi bên.

3. Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn là một trong những bài học điển hình nhất về xây dựng thương hiệu cá nhân.

Từ một ca sĩ trẻ năng nổ và sáng tạo, anh thành công chuyển sang hình tượng quý ông hát tình ca lịch lãm cùng thương hiệu làm nghề tử tế.

Thu nhập của Hà Anh Tuấn có thể nuôi sống cả một công ty.

Kể từ đó, Hà Anh Tuấn bước lên hạng A và hiện tại là hạng S. Với hình ảnh sang trọng, anh cũng là lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng với hợp đồng có giá trị cao ngất ngưởng.

Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm cũng là 2 ca sĩ tổ chức live concert cá nhân thành công nhất. Các live concert diễn ra đều đặn hằng năm vừa mang lại nguồn thu không nhỏ vừa góp phần bảo chứng tên tuổi, sức hút của họ trước các nhãn hàng.

4. Đen Vâu

Việc Đen Vâu góp mặt trong danh sách này truyền cảm hứng đến rapper nói riêng và những người theo đuổi nghệ thuật nói chung.

Từ công nhân dọn vệ sinh, anh theo đuổi đam mê và đạt được vị trí mà rapper đều muốn cùng mức cát-sê tương xứng.

Từng làm công nhân vệ sinh trong 7 năm, Đen Vâu hiện là sao hạng S.

Trong bản hit Mang tiền về cho mẹ, Đen Vâu viết: "Con đã kiếm được tiền từ hình ảnh/ Kiếm được tiền từ âm thanh/ Tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ/ Dù không phải thế phiệt hay trâm anh" và "Người hâm mộ đợi con từ Đồng Khởi/ Xếp hàng dài đến hết đường Ký Con".

5. HIEUTHUHAI

Cái tên gây bất ngờ nhất danh sách là rapper HIEUTHUHAI.

Theo một số nguồn tin mà phóng viên tham khảo, những cái tên được đề xuất cho vị trí cuối Top 5 có HIEUTHUHAI, Mono, Soobin... Trong đó, HIEUTHUHAI được nhắc nhiều nhất.

Là ngôi sao nhạc rap trẻ mới nổi, mức cát-sê của HIEUTHUHAI vốn cao; tăng đều nhờ chương trình 2 ngày 1 đêm và đột biến sau khi đoạt quán quân Anh trai say hi.

Cái tên HIEUTHUHAI gây bất ngờ.

Dù chưa thể so sánh với những tên tuổi còn lại trong Top 5, việc một rapper gen Z mới nổi tiếng vài năm đã chạm đến con số không tưởng vẫn rất ấn tượng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh bảng cát-sê thay đổi liên tục, ngày càng nhanh.

Năm nay, tên tuổi HIEUTHUHAI được đẩy mạnh bằng 2 chương trình truyền hình đình đám nhất nhưng năm sau liệu còn giữ được sức hút, thứ hạng như bây giờ hay không thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.