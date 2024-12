Giải trí 5 ca sĩ trẻ đông fan nhất 2024: HIEUTHUHAI hay Phương Mỹ Chi? Nhạc Việt 2024 chứng kiến sự đột phá của loạt nghệ sĩ trẻ. HIEUTHUHAI, Dương Domic, MONO, Phương Mỹ Chi, tlinh là những cái tên ngày càng được chú ý, thu hút nhiều người hâm mộ.

1. HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, nổi bật từ chương trình King of Rap 2020. Sau cuộc thi, anh và nhóm Gerdnang ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như: Mamma Mia, Vệ tinh, Nghe như tình yêu, Ngủ một mình... Ngoài âm nhạc HIEUTHUHAI còn được chú ý bởi vẻ ngoài điển trai và phong cách trình diễn quyến rũ.

Năm 2023, HIEUTHUHAI ra mắt album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đó. Nhiều sản phẩm trong album như: Exit sign, Không thể say, Không phải gu, Nolovenolife nhanh chóng trở thành hit. Các tiết mục có HIEUTHUHAI góp mặt tại Anh trai say hi đều lọt top thịnh hành, đạt lượt xem cao như Ngáo ngơ, Kim phút kim giờ, Sao hạng A...

Hiện tại, anh là rapper có ảnh hưởng lớn thông qua chương trình 2 ngày 1 đêm và Anh trai say hi, với tổng cộng gần 4,5 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội, với lượt tương tác trung bình từ 200.000 đến hơn 500.000. Instagram của HIEUTHUHAI có hơn 825.000 thành viên.

Theo thống kê từ Socialite, HIEUTHUHAI đứng đầu trong top 10 nghệ sĩ nhận nhiều thảo luận tại các sự kiện âm nhạc cuối năm, với gần 1,2 triệu lượt thảo luận, cách biệt hơn 400.000 lượt so với đàn anh Soobinở hạng 2. Anh hiện góp mặt trong 3 đề cử của giải thưởng Làn Sóng Xanh 2024: Nam ca sĩ/Rapper của năm, Ca khúc của năm với Ngáo ngơ (HIEUTHUHAI,Erik, JSOL, Anh Tú Atus, Orange). HIEUTHUHAI cũng có mặt trong đề cử Gương mặt trẻ ấn tượng/lĩnh vực nghệ thuật của giải VTV Awards 2024.

Sau khi giành Quán quân Anh trai say hi, HIEUTHUHAI thu hút thêm lượng fan đông đảo. Mỗi lượt livestream của anh đều có hàng trăm nghìn lượt xem, các video về nam rapper ở các sự kiện đều nhận lượt tương tác cao.

HIEUTHUHAI luôn là tâm điểm của sự chú ý ở mọi hành động, như tạo tranh cãi khi làm giám khảo khách mời Rap Việt 2024, ra mắt ca khúc Trình gửi anti-fan. Từng khiêm tốn chia sẻ với VietNamNet, HIEUTHUHAI cho rằng không thể định nghĩa sự thành công vì cảm thấy chưa đạt được những gì mơ ước.

HIEUTHUHAI có gần 4,5 triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội.

2. Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, bắt đầu hành trình âm nhạc từ khi đạt Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều album như Thương về miền Trung, 16 xuân trăng, Bát nhã thuyền, thử sức với điện ảnh qua các dự án Hai lúa, Mùa hè 1999, sitcom Tiệm hoa dì ghẻ.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt khi Phương Mỹ Chi chuyển hướng sang pop ballad kết hợp âm nhạc truyền thống qua album Vũ trụ Cò bay,mang về hàng loạt giải thưởng uy tín. Nữ ca sĩ sau đó phát hành phiên bản deluxe với 4 ca khúc mới: Lượm, Buôn trăng, Con cò và mặt trời, Rock hạt gạo.

Năm 2024, ở tuổi 21 với một thập kỷ kinh nghiệm trong nghề, Phương Mỹ Chi quyết định tổ chức school tour Vũ trụ Cò bay - tour diễn xuyên Việt miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng từ số tiền tích góp qua nhiều năm đi hát, tour diễn thể hiện sự tôn trọng với khán giả và nghiêm túc với nghề của nữ ca sĩ.

Không đóng khung trong chất liệu dân gian, những thử nghiệm mới mẻ trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi đã và đang nhận được tình cảm từ đông đảo người hâm mộ ở mọi lứa tuổi.

Phương Mỹ Chi có hơn 3,1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

3. tlinh

tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000. Khởi đầu là thí sinh nữ duy nhất lọt vào chung kết Rap Việt 2020, tlinh hiện trở thành một trong những nghệ sĩ thế hệ Z có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, sở hữu tổng cộng hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Instagram của cô có gần 150.000 thành viên.

Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nữ rapper khi ra mắt album đầu tay - ái. Những thành tích gần đây của tlinh khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của cô trong làng nhạc Việt với sự xuất hiện ấn tượng trong MV SAIGONTEY của Thể Thiên, góp mặt ở đề cử Sự kết hợp xuất sắc tại Làn Sóng Xanh 2024 với ca khúc Phóng zìn zìn (tlinh, Low G).

tlinh có hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

4. Dương Domic

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000. Được chú ý kể từ khi tham gia Anh trai say hi và lọt top 10, nam ca sĩ được khen ngợi là nhân tố nổi bật, toàn diện với những kỹ năng được đào tạo bài bản như hát, rap, vũ đạo...

Dương Domic bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 14-15 tuổi như nghệ sĩ underground, từng phát hành một số sản phẩm như Yêu em 2 ngày, A đến ă, Là em chính em... nhưng chưa gặt hái nhiều thành công.

Sau khi tham gia Anh trai say hi, lượng fan của Dương Domic tăng đột biến. Trang cá nhân của anh hiện đạt tổng cộng hơn 1,5 triệu lượt theo dõi, fangroup Dopamine có hàng chục nghìn thành viên, kênh thông báo trên Instagram có hơn 460.000 người tham gia.

Theo nguồn tin, cát-sê của nam ca sĩ tăng gấp 30 - 60 lần so với trước đây, từ hạng D lên tương đương hạng B. Anh còn nhận nhiều lời mời biểu diễn, dự sự kiện, quảng cáo, đại sứ nhãn hàng, hiện góp mặt ở đề cử Gương mặt mới xuất sắc, Sự kết hợp xuất sắc với Hào quang (Dương Domic, Rhyder, Pháp Kiều) tại giải thưởng Làn Sóng Xanh 2024.

Sau chương trình, Dương Domic và Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, JSOL thành lập nhóm nhạc mang tên MOPIUS, ra mắt ca khúc Làn ưu tiên, hiện có hơn 4,6 triệu lượt xem sau 2 tuần công chiếu. Nam ca sĩ cũng trình làng MV cá nhân - Mất kết nối, lọt bảng xếp hạng 100 MV hàng đầu trên thế giới của YouTube Music Global Chart ngay trong tuần ra mắt, nằm trong top thịnh hành YouTube Việt Nam, top 50 Spotify Việt Nam nhiều tuần liền.

Dương Domic có hơn 1,5 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

5. Mono

Mono tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Sau 2 năm hoạt động, Mono đã phát hành 1 album, 1 EP và 8 đĩa đơn. Ca khúc Waiting for you trong album đầu tay 22 tạo nên hiện tượng với hơn 100 triệu lượt xem, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số, đưa anh từ tân binh trở thành nghệ sĩ hàng đầu chỉ sau 3 tháng. Cuối năm 2023, EP ĐẸP tiếp tục khẳng định vị thế của Mono, đặc biệt với hit Em xinh - ca khúc tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, tạo xu hướng trong giới trẻ với gần 1 triệu lượt xem, lọt top 5 thịnh hành trên YouTube sau 3 ngày.

Mono Anh hiện có hơn 1 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây nhất, MV Đi tìm tình yêu lọt top 9 iTunes Việt Nam sau 24 giờ và top 13 thịnh hành trên YouTube sau 3 ngày. Sau 2 năm ra mắt, Mono hiện cải thiện kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn. Sự cố gắng giúp anh dần thoát khỏi "chiếc bóng" của anh trai Sơn Tùng M-TP tự khẳng định vị thế riêng.