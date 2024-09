Pháp luật

5 con gà đá 'tố' kẻ trộm xe trại bò

Chiều 21/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tiếp nhận Trần Đăng Khoa (SN 1999, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) do Công an thị xã Trảng Bàng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.