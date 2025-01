Văn hóa - Văn nghệ 5 Kịch bản, lời dẫn chương trình Year End Party 2025 hay nhất Tham khảo những lời dẫn chương trình Year End Party 2025 hay mà Báo Nghệ An chia sẻ. Hy vọng với những lời dẫn chương trình tất niên cuối năm 2025 này, buổi tất niên cuối năm của công ty sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp và có sức lôi cuốn hơn.

Tổng quan kịch bản chương trình Year End Party 2025

Kịch bản chương trình cần có đủ các mục sau:

Phần opening (mở màn) là các hoạt động văn nghệ do đạo diễn dàn dựng, nhằm kể lại câu chuyện của doanh nghiệp thông qua chất liệu là hình ảnh, âm thanh, ánh sáng.

Phần nghi lễ: Phần phát biểu của đại diện doanh nghiệp, Lắng nghe những cảm xúc chân thành từ phía đối tác, cán bộ nhân viên.

Phần thưởng, giải thưởng: Trao quà tặng, vinh danh và khen thưởng nhân viên xuất sắc trong năm.

Phần tiệc: Đây là phần sau khi mọi người cùng nhau nâng ly, khai tiệc, đồ ăn được dọn ra.

Phần hoạt động giao lưu: Các tiết mục văn nghệ, ca nhạc trên sân khấu, hoặc đôi khi MC sẽ mời mọi người lên chơi 1 vài trò chơi giao lưu.

Phần kết: Thông báo kết thúc chương trình và MC sẽ gửi lời cảm ơn đến các khách mời tham dự.

Kịch bản lời dẫn chương trình Year End Party 2025 mẫu 1

1. Lời dẫn chào mừng

Xin trân trọng chào mừng các vị khách quý, các cán bộ nhân viên trung tâm/công ty…, cùng gia đình đã đến tham dự buổi tiệc Mừng xuân … với chủ đề “...” ngày hôm nay.

Kính thưa các anh chị, chỉ còn vài ngày nữa, năm 2024 sẽ khép lại, và chúng ta sẽ cùng đón chào năm mới 2025 với bao niềm hi vọng mới.

Một mùa xuân mới lại đến, chào đón những niềm vui mới, những thành công mới, những hy vọng về một năm mới rộn ràng, tràn đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc. Xuân về rộn ràng muôn nơi.

Chúng tôi mong rằng bữa tiệc tất niên ngày hôm nay của … mang chủ đề “…” sẽ mang đến cho các anh chị và gia đình một bầu không khí đầm ấm, thiêng liêng mà thân thuộc của mỗi độ xuân về, khi xung quanh chúng ta không chỉ có những người đồng nghiệp thân yêu mà còn có cả các thành viên trong gia đình cũng cùng vui sum họp.

2. Lời giới thiệu

Đến dự chương trình … của … ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý:

Về phía … (phía người chủ trì sự kiện) xin được trân trọng giới thiệu:

Ông/Bà ……………………………

Ông/Bà ……………………………

Ông/Bà …………………………….

Về phía …(phía nhà tài trợ) xin được trân trọng giới thiệu:

Ông/Bà ……………………………

Ông/Bà ……………………………

Ông/Bà .………………………….

Cùng toàn thể các vị khách tham dự bữa tiệc tất niên ở đây.

Và sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông (người đại diện chủ trì trong buổi lễ) … - chức vụ… - làm việc tại… lên phát biểu chào mừng và tuyên bố khai tiệc.

3. Lời phát biểu từ phía Đại diện chủ trì

Và sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông/bà … - lên phát biểu chào mừng và tuyên bố khai tiệc.

Mc nhường mic lại cho người chủ trì phát biểu chào mừng, bật sâm panh khai tiệc.

Mc mời các lãnh đạo có mặt trong buổi tiệc lên sân khấu bật sâm panh và nâng ly chúc mừng năm mới và khai tiệc:

Ông/Bà ……………………………

Ông/Bà …………………………..

Ông/Bà .………………………….

Mc nói: “Xin mời các anh chị cùng nâng ly trên tay để chúc mừng năm mới Đinh Dậu, một năm tràn đầy Sức Khỏe, An Khang & Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!”

4. Phần mời dùng tiệc tất niên

Và bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các Quý vị cùng thưởng thức tiệc tối. Chúc quý vị và các bạn ăn ngon miệng!

MC giới ca sĩ lên biểu diễn tiết mục trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tối.

Mini gameshow

MC giới thiệu cách chơi.

Mời những người muốn tham dự chơi lên sân khấu.

Lưu ý: Hãy tạo sự lôi cuốn để mọi người hưởng ứng theo và muốn tham dự gameshow. Trong 1 vài trường hợp có thể không ai muốn tham dự, nếu như rơi vào trường hợp đó thì phải quan sát kỹ và chỉ định người chơi sao cho hợp lý, tránh tình trạng mời lên nhưng họ không lên chơi.

Quan sát và nhận xét tích cực, hài hước về những người tham gia chơi.

Cổ vũ và tạo hiệu ứng cổ vũ ở dưới cho khán giả.

Chúc mừng người chiến thắng và trao giải thưởng, hỏi về cảm nhận, hỏi kỹ thông tin người chiến thắng hơn.

Phần thưởng trong năm và quay số trúng thưởng

5. Phần thưởng, giải thưởng

Công bố các giải thưởng và hạng mục của năm. Giải thích về các hạng mục, giới thiệu người tài trợ phần thưởng.

Công bố người đạt giải theo trình tự giải thưởng phụ – các giải thưởng theo chủ đề – giải thưởng chính theo thứ tự giải đặc biệt, giải 3, giải nhì, giải nhất.

Lưu ý:

trong toàn bộ quá trình, hãy tạo cảm giác gây tò mò, hứng thú cho khán giả, ví dụ như: “các bạn nghĩ ai sẽ xứng đáng ạ; anh có tự tin mình sẽ được giải không;…”

Càng các giải thưởng cuối cùng, càng đọc chậm lại và gây sự tò mò cho người đọc.

6. Bốc thăm trúng thưởng (nếu có):

Mời 1 người ở dưới kiểm tra niêm phong

Yêu cầu lễ tân dùng kéo cắt niêm phong

Thông báo cơ cấu giải thưởng

Mc sẽ tiến hành hô 1,2,3 để các lồng bắt đầu quay đồng thời. Sau khi cả 05 lồng dừng, MC yêu cầu 05 bạn lấy bóng. Sau đó yêu cầu các bạn giơ bóng và Mc đọc kết quả. Cả 05 bạn cần giơ đồng thời và cùng 01 tay phải

MC mời người trúng thưởng lên sân khấu nhận giải thưởng và người đại diện bữa tiệc lên trao thưởng.

Lưu ý: Các giải thưởng có chủ nhân vắng mặt tại chương trình và không có lý do chính đáng thì sẽ được tiếp tục quay để tìm chủ nhân mới.

7. Kết thúc chương trình

Thưa các anh chị, như vậy là buổi tiệc mừng xuân … của … xin được khép lại tại đây.

Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả những vị khách có mặt tại đây.

Xin cảm ơn và chúc các anh chị một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và may mắn!

Trước khi chia tay, xin trân trọng kính mời tập thể các phòng lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm.

Kịch bản lời dẫn chương trình Year End Party 2025 mẫu 2

1. Lời dẫn chào mừng



Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, chương trình Year End Party của chúng ta chính thức bắt đầu sau vài phút nữa. Kính mời tất cả quý vị cùng tiến vào hội trường và ổn định chỗ ngồi. Cùng nhau hướng lên sân khấu để chương trình xin được phép bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn!

2. Giới thiệu về chương trình Year End Party

Trước hết, xin quý vị khách quý một tràng pháo tay để cảm ơn đối với tiết mục mở màn cực hay đến từ……

Chào quý vị, MC…. xin được gửi lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe đến các quan khách, ban lãnh đạo, và toàn bộ đại gia đình công ty. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn cho bữa tiệc ý nghĩa này.

Chúng ta vừa trải qua một tiết mục tuyệt vời, thay thế cho lời chào trân trọng của chúng tôi dành cho quý vị. Hãy chào mừng tất cả quan khách đã tham gia Year End Party của chúng ta, một sự kiện quan trọng đánh dấu hết năm.

Năm qua, với những biến động đầy thách thức, chúng ta đã cùng nhau trải qua những khó khăn và niềm vui. Buổi tiệc này không chỉ là dịp để nhìn lại quãng thời gian đáng nhớ, mà còn là cơ hội để xây dựng mục tiêu và kế hoạch mới cho tương lai hứa hẹn.

Chúng ta, những người làm việc tại công ty, đang ngồi đây, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Ban lãnh đạo cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhân viên, cảm ơn họ vì sự đóng góp và cam kết của mình. Hãy cùng nhau bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi và thành công.

3. Giới thiệu đại biểu

Có mặt tại buổi tiệc Year End Party ngày hôm nay, hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của:

Ông/bà ………..( chức vụ)

Ông/bà ………..( chức vụ)

Ông/bà ………..( chức vụ)

Cùng với đó, chúng ta không thể không kể đến sự tham gia đông đảo của toàn bộ đội ngũ nhân viên, đại lý bán lẻ, nhà phân phối và quý khách mời quý báu. Đề nghị mọi người nhiệt chào mừng.

Để mở màn cho chương trình, xin được trân trọng kính mời Ông/Bà……(chức vụ) lên đọc diễn văn và chia sẻ với chúng ta những cảm xúc và kỳ vọng về sự phát triển của công ty………….. trong thời gian sắp tới. Xin mời Ông/Bà!

4. Khen thưởng

Thưa quý vị khách quý! Năm qua, với những khó khăn và thách thức, chúng ta đã đồng lòng vượt qua. Hôm nay, trong không khí tất niên ấm áp, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cán bộ nhân viên. Chúng tôi trân trọng tặng những tấm bằng khen và những món quà đặc biệt cho những cá nhân và tập thể xuất sắc.

Và ngay sau đây MC….. giới thiệu và mời các nhân viên xuất sắc lên sân khấu. (Lưu ý: MC sẽ đọc rõ tên theo danh sách từ ban tổ chức) và đặc biệt, kính mời Ông/Bà ……..(chức vụ) để trao tặng bằng khen cho đội ngũ xuất sắc của mình. Mời Ông/Bà!

5. Khai tiệc

Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần quan trọng, tôi trân trọng mời Ông/Bà… (người đại diện công ty) … – chức vụ: … để tuyên bố khai tiệc.

Vừa rồi là lời phát biểu đầy ý nghĩa, tiếp theo xin được mời ban lãnh đạo công ty:

Ông/Bà…

Ông/Bà…

Ông/Bà…

Hãy cùng đồng lòng nâng ly sâm panh, chúc mừng năm mới và khai tiệc. Xin mời tất cả vị khách và cán bộ nhân viên hãy cùng nhau nâng ly: Chúc mừng năm mới, Sức Khỏe, An Khang, Thịnh Vượng, Thành Công! Đại Thành Công!

Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, mời quý vị thưởng thức. Chúc quý vị ngon miệng.

6. Hoạt động giải trí

Vâng, thưa quan khách! Để làm cho không khí buổi tiệc thêm phần sôi động và gắn kết, chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi thú vị. Hãy chuẩn bị cho phần giải trí của chúng ta với trò chơi…………..! Mời tất cả các cán bộ nhân viên tham gia bằng cách lên sân khấu và thách thức bản thân trong trò chơi này.

Lưu ý: MC sẽ hướng dẫn khách mời cách tham gia.

Kính thưa quý vị! Sau những tiết mục minigame giải trí vô cùng hấp dẫn, chúng ta sẽ chuyển đến phần thú vị tiếp theo – bốc thăm trúng thưởng. Tiết mục này không chỉ mang lại niềm vui và hứng khởi mà còn là cơ hội để mọi người rinh về những phần quà hấp dẫn. Trên sân khấu, những phần quà đang chờ đợi chủ nhân của chúng.

Ngay bây giờ, xin mời Ông/bà …………………………….., đại diện ban lãnh đạo công ty, lên sân khấu để thực hiện bốc thăm giải ba. Hãy cùng chúng tôi chờ đón con số may mắn!

Hòa mình trong không khí lễ hội, và nhân dịp Tết đến, chúng tôi hân hạnh mời quý vị quan khách thưởng thức một màn trình diễn sôi động và ấn tượng từ nghệ sĩ tài năng – ca sĩ … Hãy cùng tận hưởng và chia sẻ niềm vui này bằng cách đưa ra một tràng pháo tay lớn, chứng tỏ sự hân hoan và sự chúc mừng cho mùa xuân mới, ạ!

7. Bế mạc

Kính thưa quý vị, những người thân mến đã tham dự tiệc Year End Party tại ……..của ……. Chương trình đã đi đến hồi kết và tôi, thay mặt ban lãnh đạo, xin gửi đến quý vị lời chúc mừng năm mới trân trọng nhất. Chúc mọi người một năm mới tràn đầy an khang, thịnh vượng, và sức khỏe viên mãn.

Chúng tôi mong rằng trong năm mới, công ty và mọi người sẽ tiếp tục hành trình phát triển, đạt được những thành công vững chắc và những cột mốc mới. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành và đóng góp của quý vị, làm nên thành công của chúng ta.

Trước khi chia tay, chúng tôi muốn tạo dịp lưu giữ khoảnh khắc đẹp bằng cách mời tất cả quý vị, từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên, cùng lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời quý vị tham gia! Cảm ơn vì sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi tiệc này. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại!

Kịch bản lời dẫn chương trình Year End Party 2025 mẫu 3

1. Phần mở đầu

– Kính thưa toàn thể các vị khách quý, các đối tác và ban lãnh đạo đạo đang có mặt tại chương trình Year End Party. Chương trình này sẽ được bắt đầu sau một vài phút nữa. Kính mời tất cả các vị khách quý chúng ta hãy cùng nhau tiến vào hội trường để ổn định chỗ ngồi và cùng hướng mắt lên sân khấu để chương trình được chính thức bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn!

Lưu ý: Hãy ổn định chỗ ngồi của khách mời bằng cách voice 3 lần trước khi MC thông báo chương trình bắt đầu, ca sĩ nhóm nhảy tiến lên sân khấu với những tiết mục mở màn.

2. Phần lễ

(Phần chào mừng, giới thiệu về chương trình)

– Xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng nhau nổ một tràng pháo tay để cảm ơn tiết mục mở màn vừa rồi của vũ đoàn/ca sĩ …

– Lời đầu tiên, cho phép MC … được gửi những lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe và may mắn tới toàn thể các quý vị quan khách, ban lãnh đạo và toàn thể nhân sự của công ty …. đã có mặt trong bữa tiệc ý nghĩa ngày hôm nay.

– Kính thưa toàn thể quý vị, tiết mục mở màn vừa rồi là tiết mục đã thay cho lời chào trân trọng nhất mà chúng tôi muốn gửi tới toàn thể các quan khách, chào mừng quý vị đã tới với chương trình YEP của công ty ….

– Chương trình tất niên cuối năm được coi là một trong những sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là dấu ấn đáng nhớ với công ty …., chúng tôi vô cùng vinh dự khi nhận được rất nhiều sự quan tâm và chúc mừng của ban lãnh đạo, đối tác, khách hàng và các nhà phân phối.

– Kính thưa quý vị, một năm qua là một năm diễn ra với nhiều khó khăn, biến động, thăng trầm, vui có, buồn có, sự thành công có và có cả những mất mát. Thế nhưng tựu trung lại thì những điều quý giá nhất mà chúng ta có được chính là những con người của … đang có mặt tại đây bên nhau chúng ta cùng nhau nhìn lại những gì đã đạt được và chưa đạt được trong năm qua.

– Buổi tiệc tất niên cuối năm này chính là dịp để chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những gì đã trải qua. Song song với đó chính là cùng nhau vạch ra những mục tiêu mới, kế hoạch mới cực kỳ triển vọng và chinh phục những thử thách trong chặng đường phía trước. Không chỉ thế đây cũng chính là cơ hội để các thành viên có thể tụ họp, chia sẻ với nhau những khó khăn đã qua. Đặc biệt tại buổi tiệc này ban lãnh đạo sẽ cùng nhau giao lưu, hiểu hơn và gần gũi hơn với các nhân sự của mình đồng thời gửi những lời cảm ơn chân thành tới với họ vì đã luôn đồng hành, nỗ lực hết mình trong suốt thời gian vừa qua.

– Chào mừng giới thiệu chương trình Year End Party

3. Giới thiệu đại biểu

– Ý nghĩa của chương trình này vô cùng cao đẹp, tới với buổi tiệc tất niên cuối năm của … ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

Ông/bà: ……. – Chức vụ

Ông/bà: ……. – Chức vụ

Ông/bà: ……. – Chức vụ

Ông/bà: ……. – Chức vụ

– Và đặc biệt xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của toàn bộ cán bộ công nhân viên, nhà phân phối và các vị khách quý đã tới tham dự sự kiện, đề nghị tất cả mọi người nổ một tràng pháo tay chào mừng.

Phần đại diện phát biểu

– Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời ông/bà: … – chức vụ … lên đọc bài diễn văn phát biểu khai mạc chương trình và có đôi lời chia sẻ và mong muốn về sự phát triển của … trong tương lai.

– Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông/bà!

4. Phần vinh danh và trao thưởng

– Kính thưa toàn thể các vị khách quý đang ở đây! Năm qua là một trong những năm đầy thử thách và khó khăn. Thế nhưng với sự đồng lòng của tất cả mọi người thì ngày hôm nay chúng ta đã ở đây đã hoàn thành và vượt qua thử thách đạt mục tiêu một cách tốt nhất. Để thay cho lời biết ơn, công ty có những tấm bằng khen và những món quà dành cho những cá nhân, tập thể đã có thành tích đóng góp xuất sắc cho doanh nghiệp trong năm qua.

– Sau đây, MC … xin được mời các thành viên có tên sau đây là những thành viên có thành tích xuất sắc tiến lên sân khấu

(Lưu ý: MC phải đọc rõ tên cá nhân theo danh sách được cung cấp từ ban tổ chức)

– Xin kính mời Ông/Bà … (chức vụ) sẽ tiến về phía sân khấu để trao tặng cho nhân sự của mình những tấm bằng khen và những món quà.

– Xin trân trọng kính mời ông/bà !

5. Phần tiệc

Khai tiệc chương trình Year End Party

– Sau khi phần lễ kết thúc sẽ tới phần tiệc và MC sẽ là người khéo léo dẫn dắt mọi người tiến vào phần tiệc như sau:

– Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đại diện ban lãnh đạo công ty:

Ông/bà …. – chức vụ ….

Ông/bà …. – chức vụ ….

Ông/bà …. – chức vụ ….

Ông/bà …. – chức vụ ….

– Sẽ cùng nhau bước lên sân khấu để nâng ly chúc mừng cho dấu ấn khoảnh khắc đáng nhớ này và để bữa tiệc ngày hôm nay được bắt đầu.

– Kính thưa tất cả các quý vị khách mời, hòa chung vào bầu không khí vui tươi và hân hoan của buổi tối ngày hôm nay để chúc mừng cho buổi tiệc Year End Party. Chúc mừng cho những thành công đạt được của năm cũ và chào đón những thắng lợi tốt đẹp đang tới trong năm tiếp theo. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau đứng lên và nâng cao ly rượu trên tay mình…

– Tôi xin phép được đếm ngược giờ phút này và chúng ta hãy cùng nhau hô vang “cạn ly” được không ạ?

Ăn tiệc

– Và ngay bây giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau nâng ly và nhập tiệc để chúc mừng cho sự thành công của chương trình tối ngày hôm nay. Quý vị đừng bỏ lỡ những phần tiếp theo bởi sẽ có các tiết mục đặc sắc cùng với những phần mini game đang chờ đón quý vị. Chính vì vậy mà nếu như bỏ lỡ những điều thú vị này bạn hãy ở lại với chúng tôi tới cuối chương trình. Chúc toàn thể quý vị có một bữa tối ngon miệng!

– Xin chân thành cảm ơn!

6. Hoạt động giải trí

Phần minigame giao lưu

Vâng, kính thưa quan khách, để làm tăng lên phần thú vị cho không khí buổi tiệc ngày hôm nay thì sau đây để thêm phần gắn kết tôi xin được mời toàn bộ các cán bộ nhân viên hãy cùng nhau tham gia một trò chơi mini game ngay dưới đây.

– Ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau tham gia trò chơi…, xin mời các thành viên hãy cùng lên sân khấu để tham gia với chúng tôi.

(Lưu ý: MC hướng dẫn khách mời tham gia, kết thúc trò chơi và mời đại diện ban tổ chức lên trao quà cho những người tham dự)

Phần bốc thăm may mắn

– Kính thưa các quý vị sau khi một số tiết mục minigame giải trí vừa kết thúc thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tới với phần thú vị không kém đó chính là phần bốc thăm trúng thường.

– Chúng ta sẽ không thể nào không nhắc tới tiết mục đặc sắc trong chương trình YEP. Tiết mục này vừa mang tới sự thích thú và niềm vui cho mọi người mà trên sân khấu đã sẵn rất nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn và chờ đớn người chủ nhân tới nhận.

– Và không bắt mọi người cần phải chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây xin mời đại diện ban lãnh đạo công ty Ông/Bà…. lên sân khấu và bốc thăm chọn ra con số may mắn. Xin mời ông/bà?

(Lưu ý: MC sẽ nhận được lá phiếu từ đại diện, đọc to, rõ ràng con số may mắn 3 lần và mời những khách mời may mắn đang giữ lá phiếu lên nhận quà. Tiếp tục làm tương tự cho phần bốc thăm giả nhất và giải nhì.

Phần văn nghệ giao lưu.

Để làm khuấy động bầu không khí tuyệt vời hiện tại và chào mừng mùa xuân sắp về. Xin kính mời tất cả những vị quan khách hãy cùng với chúng tôi thưởng thức màn trình diễn tới từ ca sĩ… vô cùng sôi động với sự hỗ trợ của vũ đoàn… Đề nghị quý vị khách hàng cho một tràng pháo tay thật lớn. Đề nghị các quý vị đại biểu cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng phần trình diễn này được không ạ!

MC sẽ mời các thành viên tham gia trò chơi để khuấy đảo chương trình

MC sẽ mời các thành viên tham gia trò chơi để khuấy đảo chương trình

7. Phần kết thúc chương trình

Kính thưa các quý vị quan khách, chỉ còn một thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức chào tạm biệt năm cũ và đón năm mới tới. Chương trình Year End Party ngày hôm nay được coi như nút giao cho năm cũ và năm mới sẽ trở về với gia đình thân yêu.

– Trước thời khắc chia tay với tất cả quan khách, cho phép MC… và ban tổ chức chương trình đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc với với quý vị vì đã có mặt trong bữa tiệc ý nghĩa này. Xin chân thành gửi những lời chúc sức khỏe tới với các quý vị và chúc cho công ty ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Một lần nữa chúc cho đại gia đình… một năm mới an khang vạn sự sự ý, thịnh vượng.

– Và trước khi ra về xin gửi những lời chào tạm biệt xin hãy cùng nhau bước lên sân khấu để chụp những tấm ảnh kỷ niệm đáng nhớ trong bữa tiệc này. Xin mời!

Kịch bản lời dẫn chương trình Year End Party 2025 mẫu 4

1. Phần mở đầu ( Opening)

Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa chương trình tiệc year end party của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Kính mời toàn bộ các quý vị khách mời chúng ta tiến vào hội trường, ổn định chỗ ngồi, cùng nhau tập trung hướng lên sân khấu để chương trình xin phép được bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn! ( Mc voice off 3 lần để ổn định chương trình)

Mc thông báo bắt đầu chương trình, ca sĩ, nhóm nhảy sẽ lên sân khấu biểu diễn tiết mục mở màn.

2. Phần chào mừng, giới thiệu chương trình

Xin được chân thành cảm ơn tiết mục múa mở màn đến từ vũ đoàn………..

Lời đầu tiên, MC……..xin được gửi lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất tới toàn thể các quý vị quan khách, ban lãnh đạo công ty và toàn thể thành viên của công ty………. có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị, tiết mục vừa rồi cũng thay cho lời chào trân trọng nhất mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, chào mừng quý vị quan khách đã đến với buổi Year End Party của công ty ……….

Chương trình tiệc tất niên cuối năm là một dấu ấn quan trọng và là một sự kiện đầy ý nghĩa với Công ty ………, được đón nhận nhiều sự quan tâm và chúc mừng từ ban lãnh đạo cũng như các nhà phân phối, đối tác, khách hàng.

Kính thưa quý vị, một năm với biết bao những biến động, thăng có, trầm có, vui có, buồn có cả những mất mát, những đong đầy nhưng tựu trung lại điều quý giá nhất là chúng ta, những con người của……….đang ngồi lại đây bên nhau, cùng ôn lại quá khứ với những gì được và chưa được.

Buổi tiệc tri ân này là lúc để mỗi chúng ta nhìn lại những gì đã qua, Đồng thời vạch ra những kế hoạch mới, những mục tiêu mới đầy triển vọng cho tương lai. Ngoài ra cũng là một dịp quý báu để chúng ta tụ họp, gặp mặt nhau. Đồng thời chia sẻ những khó khăn mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Đặc biệt là được giao lưu và gửi lời cảm ơn đến quý vị đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua.

3. Phần giới thiệu đại biểu

Trên tinh thần và ý nghĩa cao đẹp ấy, đến với sự kiện year end party của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

Ông/bà ………..( đại diện ban lãnh đạo chủ trì sự kiện)………( chức vụ)

Ông/bà ………..( đại diện ban lãnh đạo chủ trì sự kiện)………( chức vụ)

Ông/bà ………..( đại diện ban lãnh đạo chủ trì sự kiện)………( chức vụ)

Và đặc biệt, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của toàn bộ công nhân viên, các nhà phân phối, đại lý bán lẻ và các vị khách quý đã đến tham dự chương trình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Phần đại diện phát biểu

Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời Ông/bà ………..( chức vụ)……. lên đọc diễn văn và khai mạc chương trình, chia sẻ đôi lời cảm xúc và khát vọng muốn hướng tới của công ty………….. trong tương lai.

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông/bà !

4. Phần vinh danh, trao thưởng

Thưa toàn thể các vị khách quý! Một năm với đầy những khó khăn và thử thách. Đến với buổi tiệc tất niên hôm nay, để gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến toàn bộ nhân viên, công ty cũng có những tấm bằng khen và món quà dành tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công ty trong thời gian qua.

Sau đây, MC ……………. xin mời những nhân viên có thành tích xuất sắc có tên sau đây cùng tiến lên sân khấu. ( MC đọc tên các cá nhân theo danh sách ban tổ chức cung cấp) và xin kính mời Ông/bà ……..( chức vụ) tiến lên sân khấu để trao tặng bằng khen cho nhân viên của mình.

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông/bà !

5. Phần tiệc

Khai tiệc

(Sau khi kết thúc phần lễ, MC dẫn dắt mọi người bước vào phần tiệc)

Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời đại diện ban lãnh đạo công ty

Ông/bà ………..( đại diện ban lãnh đạo chủ trì sự kiện)………( chức vụ)

Ông/bà ………..( đại diện ban lãnh đạo chủ trì sự kiện)………( chức vụ)

Ông/bà ………..( đại diện ban lãnh đạo chủ trì sự kiện)………( chức vụ)

sẽ cùng lên sân khấu để nâng ly chúc mừng cho khoảnh khắc đáng nhớ này và để bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay.

Thưa quý vị, trong không khí hân hoan và vui tươi của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đứng lên và nâng cao ly rượu của mình để chúc mừng cho buổi tiệc year end party, chúc mừng cho những thành công của năm cũ và chào đón những thắng lợi mới đang đến trong năm 2021.

Tôi xin phép được đếm ngược 3-2-1 và chúng ta sẽ cùng hô vang “Cạn ly” được không ạ?

Ăn tiệc

Và tiếp theo, mời quý vị chúng ta cùng nhập tiệc và nâng ly để chúc mừng sự thành công của buổi tối ngày hôm nay. Quý vị đừng quên rằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các trò chơi hấp dẫn đang chờ đón quý vị ở những phần tiếp theo. Vì vậy, xin mời quý vị hãy ở lại với chúng tôi đến cuối chương trình để không bỏ lỡ những điều thú vị này. Chúc quý vị một bữa tối ngon miệng

Xin chân thành cảm ơn!

6. Hoạt động giải trí

Phần minigame giao lưu

Vâng, thưa quý vị, Để không khí buổi tiệc thêm phần thú vị, và sau đây xin mời các cán bộ nhân viên chúng ta cùng nhau tham gia một trò chơi nhỏ để thêm phần gắn kết

Chúng ta sẽ đến với trò chơi………….., xin mời một số thành viên cùng lên sân khấu để tham gia với chúng tôi.

(MC hướng dẫn mọi người tham gia. Kết thúc trò chơi, mời đại diện ban tổ chức lên trao quà cho những người chơi.)

Phần bốc thăm may mắn

Thưa quý vị, sau những tiết mục minigame giải trí vừa rồi thì chúng ta sẽ đến với một phần thú vị không kém đó là bốc thăm trúng thưởng. Nhắc đến bữa tiệc cuối năm thì chúng ta không thể không nhắc đến tiết mục đặc sắc này. Tiết mục mà đem đến cho mọi người rất nhiều niềm vui cả về vật chất và tinh thần. Trên sân khấu của chúng ta có rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón chủ nhân.

Và không để mọi người phải chờ lâu nữa, sau đây xin mời đại diện ban lãnh đạo công ty Ông/bà…………………………….. lên sân khấu và bốc thăm chọn ra con số may mắn dành giải ba. Xin mời ông/bà!

( MC nhận lá phiếu của đại diện, đọc to con số may mắn 3 lần và mời khách mời may mắn giữ lá phiếu lên nhận quà)

Tiếp tục tương tự với phần bốc thăm giải nhì và giải nhất.

Phần văn nghệ giao lưu

Hòa cùng không khi tươi vui hiện tại, và cũng nhân dịp tết đến xuân về. Mời quý vị cùng thưởng thức màn trình diễn vô cùng sôi động và ấn tượng đến từ ca sĩ ……………

Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ!!!

7. Kết thúc chương trình

Kính thưa toàn thể quý vị, những ngày cuối cùng của năm cũ đang dần trôi qua, bữa tiệc tất niên year end party ngày hôm nay chính là nút giao cho năm cũ và năm mới, chỉ còn một chút thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ phải tạm xa nhau, tạm gác lại công việc để trở về với gia đình, với với quê hương đón năm mới.

Trước thời khắc chia tay với toàn thể quý vị, cho phép MC …………….. và ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị đã cùng tụ họp nhau trong bữa tiệc ý nghĩa này và xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị, chúc cho công ty ngày một thăng tiến và phát triển và một lần nữa chúc mừng năm mới tới đại gia đình công ty…

Và trước khi ra về, xin mời toàn thể quý vị chúng ra cùng bước lên sân khấu chụp những tấm ảnh kỷ niệm cho bữa tiệc này. Xin mời.

Kịch bản lời dẫn chương trình Year End Party 2025 mẫu 5

1. Phần mở đầu

Thưa quý vị thân mến,

Chỉ còn vài phút nữa chúng ta sẽ bước vào khoảnh khắc đầy ý nghĩa của buổi tiệc Year end Party. Xin mời tất cả quý vị khách mời cùng tiến vào hội trường và ổn định chỗ ngồi. Và tập trung ánh mắt lên sân khấu để chương trình chính thức được bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tham của tất cả quý vị! (MC sẽ nói 3 lần để tạo sự ổn định cho chương trình).

Và bây giờ, chương trình Year end party năm…….. chính thức được bắt đầu. (MC đưa ra thông báo, và bên hậu cần điều chỉnh ánh sáng, âm thanh để ca sĩ, nhóm nhảy bước lên sân khấu biểu diễn các tiết mục văn nghệ mở màn chương trình).

Hãy cùng nhau thưởng thức các tiết mục mở màn chương trình đầy sôi động……. Tất cả quý vị có thể cho xin một tràng vỗ tay để ủng hộ màn trình diễn vừa rồi được không ạ! (Tất cả mọi người vỗ tay xong. Xin chân thành cảm ơn mọi người!

2. Phần lễ

Phần chào mừng và giới thiệu về chương trình year end party

Chào mừng quý vị đến với chương trình year end party đầy ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn ca sĩ/vũ đoàn………. với tiết mục tuyệt vời đã mở màn cho đêm tiệc ngày hôm nay.

Thưa quý vị, tôi – MC…………… xin gửi lời chào thân ái nhất đến toàn thể quý vị đại biểu, đại diện ban lãnh đạo công ty và tất cả các thành viên thân yêu đã đến đây và cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc này. Chúng tôi cảm kích sự hiện diện của quý vị trong buổi tiệc year end party đầy phấn khích và ấm áp. Tiết mục vừa rồi đã thay thế cho những lời chào trọng thể nhất, là cách chúng tôi muốn gửi đến quý vị sự chào đón nồng nhiệt, chào mừng quý vị đến với buổi tiệc year end party năm…… của công ty…………

Chương trình year end party không chỉ đơn thuần là một sự kiện đánh dấu kết thúc năm, mà còn mang trong mình ý nghĩa sâu xa đối với công ty……… Nơi mà sự quan tâm và sự chúc mừng từ ban lãnh đạo, các đối tác và khách hàng đã đổ với tất cả chúng ta.

Thưa quý vị, một năm đã trôi qua với biết bao biến động – có những thành tựu quan trọng, cũng như những thử thách và thất bại. Nhưng điều quý báu nhất chính là tất cả chúng ta, những cá nhân của ……[Tên công ty], ngồi đây cùng nhau, chia sẻ những trải nghiệm đầy thử thách trong năm qua.

Buổi tiệc này không chỉ là cơ hội để chúng ta đánh giá lại quãng đường đi qua, mà còn để chúng ta lập kế hoạch cho tương lai đầy triển vọng. Đây cũng là dịp quý giá để chúng ta tụ họp, chia sẻ những khó khăn, cùng nhau vượt qua những thử thách đã đối mặt. Đặc biệt, chúng ta còn có cơ hội để gặp gỡ và cảm những đồng hành đã đồng lòng cùng với công ty trong suốt thời gian qua.

Hãy cùng nhau tạo nên một đêm tuyệt vời, nối vòng tay lớn và chia sẻ niềm vui trong không gian tràn đầy năng lượng của chương trình year end party. Chúc mọi người có một buổi tiệc vui vẻ và ý nghĩa!

3. Phần giới thiệu đại biểu, khách quý

Trên tinh thần và ý nghĩa cao quý của sự kiện này, với cơ hội mọi người được tụ họp tại buổi tiệc hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của:

Ông/Bà……….(đại diện ban lãnh đạo/ ban tổ chức sự kiện)……….. (chức vụ)

Ông/Bà……….(đại diện ban lãnh đạo/ ban tổ chức sự kiện)……….. (chức vụ)

Ông/Bà……….(đại diện ban lãnh đạo/ ban tổ chức sự kiện)……….. (chức vụ)

Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tất cả những người công nhân viên, đối tác, khách hàng thân thân thiết, các vị khách quý tham dự chương trình. Xin được gửi lời cảm ơn và nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị.

Phần đại biểu lên sân khấu phát biểu

Để mở đầu cho sự kiện đặc biệt này, chúng tôi vô cùng hân hạnh kính mời Ông/Bà……. (chức vụ)…….. lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc và chia sẻ những cảm xúc, chiến lược của công ty……. trong tương lai.

Xin trân trọng kính mời ông/bà!

4. Phần vinh danh và trao thưởng

Kính thưa quý vị khách quý thân mến! Một năm đã trôi qua với những thách thức và khó khăn. Chúng ta đã tập trung tại buổi tiệc year end party này thể hiện lòng biết ơn và tri ân chân thành đối với toàn thể nhân viên. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiến hành vinh danh và trao thưởng những cá nhân xuất sắc, đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty trong thời gian qua.

Sau đây, MC………. xin được mời những nhân viên có tên sau đây lên sân khấu: (MC thực hiện đọc theo danh sách được chuẩn bị trước). Và trân trọng kính mời Ông/Bà…. (chức vụ) lên sân khấu để trao tặng những bằng khen đáng tự hào cho nhân viên của mình.

Thay mặt toàn thể công ty, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông/bà!

5. Phần tiệc

Khai tiệc

(Sau khi kết thúc phần lễ, MC dẫn dắt khách mời bước vào phần tiệc ăn uống)

Để tiếp nối bầu không khí đầy phấn khích, chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần tiếp theo của chương trình. Xin kính mời đại diện ban lãnh đạo công ty lên sân khấu:

Ông/Bà……….(đại diện ban lãnh đạo/ ban tổ chức sự kiện)……….. (chức vụ)

Ông/Bà……….(đại diện ban lãnh đạo/ ban tổ chức sự kiện)……….. (chức vụ)

Ông/Bà……….(đại diện ban lãnh đạo/ ban tổ chức sự kiện)……….. (chức vụ)

Hãy cùng nhau nâng chén để chúc mừng khoảnh khắc đáng nhớ này và mở đầu cho buổi tiệc kết thúc năm vào hôm nay. Kính gửi đến quý vị, với tâm trạng phấn chấn và ấm áp của tất cả chúng ta, hãy cùng đứng dậy và cùng nhau cất ly để tôn vinh sự kiện kết thúc năm. Chúng ta muốn chúc mừng những thành tựu trong suốt năm qua và đồng thời chào đón những thành công mới trong năm tới…

Tôi xin phép được bắt đầu đếm ngược từ 3, 2, 1 và chúng ta sẽ cùng nhau vang lên khẩu hiệu “cạn ly!”

Một lần nữa, xin kính chúc mừng và cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi tiệc đầy ý nghĩa này. Chúng ta hãy cùng tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt này và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Ăn tiệc

Chúng ta hãy bắt đầu phần thưởng thức bữa tiệc và cùng nhau nâng ly để fê tỏng sự thành công của buổi tối hôm nay. Hãy nhớ rằng, những tiết mục nghệ thuật độc đáo cùng những trò chơi thú vị đang chờ đón quý vị khách trong các phần tiếp theo. Hãy ở lại với chúng tôi cho đến khi chương trình kết thúc để có cơ hội trải nghiệm những điều thú vị này. Chúc mọi người thưởng thức bữa tối thật ngon miệng. Chân thành cảm ơn tất cả!

6. Hoạt động giải trí

Phần các trò chơi giao lưu giữa khách mời

Vâng, thưa tất cả quý vị, để không khí buổi tiệc ngày hôm nay thêm phần thú vị. Chúng ta cùng nhau tham gia vào trò chơi hấp dẫn. Và kính mời tất cả các cán bộ nhân viên chúng ta cùng nhau nhau tham gia vào các trò chơi nho nhỏ để thêm phần gắn kết.

Chúng ta sẽ tham gia vào trò chơi: “………..” vui nhộn. Xin mời một số thành viên tình nguyện lên sân khấu để cùng nhau tham gia vào trò chơi. (MC hướng dẫn các bước cụ thể của trò chơi và khích lệ sự tham gia nhiệt tình từ các thành viên. Khi trò chơi kết thúc, đại diện ban tổ chức sẽ lên sân khấu để trao giải cho những người chơi xuất sắc.)

Để thêm phần kịch tính có thể có 2 đến 3 trò chơi để tăng thêm phần hấp dẫn.

Bốc thăm may mắn

Thưa quý vị thân mến,

Sau một loạt tiết mục minigame vui nhộn, chúng ta sẽ tiến đến phần thú vị khác và đó chính là phần bốc thăm trúng thưởng. Đến với buổi tiệc cuối năm như này mà không nhắc đến điểm đặc biệt này – một phần của tiệc tùng đã mang lại niềm vui, cả về mặt vật chất và tinh thần. Trên sân khấu, có hàng loạt món quà tặng hấp dẫn đang mong chờ đón chủ nhân của chúng.

Và không khiến mọi người phải chờ đợi thêm, tôi vô cùng phấn khích mời ông/bà………… – Đại diện của ban lãnh đạo công ty, lên sân khấu để thực hiện việc bốc thăm chọn ra con số may mắn dành cho giải ba. Xin kính mời ông/bà! (Tại đây, MC nhận lá phiếu từ ông/bà đại diện, lần lượt đọc to con số may mắn ba lần và sau đó mời người may mắn cầm lá phiếu lên sân khấu để nhận quà.)

Chúng ta sẽ tiếp tục theo đúng quy trình này cho cả phần bốc thăm giải nhì và giải nhất. Cảm ơn quý vị đã tham gia, và chúc mọi người may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng này.

Phần giao lưu văn nghệ

Cùng hòa nhịp vào trong bầu không khí nhộn nhịp và chào đón năm mới đang đến gần. Mời quý vị cùng thưởng thức màn biểu diễn đầy sôi động và ấn tượng từ các nghệ sĩ…………..

Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ các tiết mục được không ạ!!!

7. Kết thúc chương trình

Thưa quý vị khách quý thân mến,

Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng của năm và buổi tiệc tất niên “Year end Party” hôm nay thực sự là điểm dừng đánh dấu cho năm cũ và chuẩn bị chào đón năm mới. Thời gian còn rất ngắn và sớm thôi, chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau, để tạm gác lại công việc và quay về với gia đình, với quê hương để chào đón năm mới.

Trước khi chia tay, tôi – MC …………… cùng toàn bộ ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi đồng hành trong buổi tiệc ý nghĩa này. Chúng tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, chúc cho công ty ngày càng thịnh vượng và phát triển. Và một lần nữa, chúc mừng năm mới đến toàn thể đại gia đình công ty………….

Trước khi chia tay, chúng tôi muốn mời tất cả quý vị lên sân khấu để chụp những bức ảnh lưu niệm, để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi tiệc này. Xin mời quý vị!

Chúng ta hãy cùng nhớ về buổi tiệc này và tiếp tục trải qua những ngày tháng mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn và chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị!