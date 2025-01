Xây dựng Đảng Nghệ An chủ động, tự tin chinh phục mục tiêu tăng trưởng năm 2025 Năm mới 2025 đã bắt đầu với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhằm tiếp tục duy trì đà phục hồi, đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 9,5-10,5%. Đây là năm cuối của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020 - 2025, Nghệ An sẵn sàng tâm thế tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch phát triển 2025-2030 của nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX.

Nhìn lại năm 2024, với nhiều khó khăn trong nước và quốc tế. Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, song, với quyết tâm vượt khó, chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm. Mức tăng trưởng GDP trên 7% so với năm 2023 đã đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2025.

Quang cảnh Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Riêng Nghệ An, năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 9%, đứng thứ 13 cả nước. Thu ngân sách nhà nước gần 24.800 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2023. 3 động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư - tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục được làm mới. Tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt trên 95% kế hoạch. Các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh hoàn thành đưa vào sử dụng như đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu - Quốc lộ 46B), phần dự án đường dây 500kV mạch 3 qua tỉnh…

Thu hút đầu tư là một điểm sáng đáng ghi nhận của Nghệ An trong năm qua, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm gần 61.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn FDI gần 1,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Nghệ An đứng trong top 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Các nỗ lực trong chuyển đổi số đã nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nghệ An là một trong số ít các tỉnh, thành trong cả nước đang quy tụ 5 ông lớn công nghệ của thế giới cùng đầu tư gồm: Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và Juteng. Các doanh nghiệp đã rót hơn 1,3 tỷ USD vào tỉnh, dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An cho Tập đoàn WHA. Ảnh: Thành Cường

Bước sang năm 2025 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết thúc kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020-2025, chuẩn bị tiền đề cho kế hoạch 5 năm 2025-2030 của nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX, cùng cả nước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mục tiêu tổng quát của Nghệ An là tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ở mức cao nhất để đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9,5-10,5%, bình quân thu nhập đầu người từ 71-72 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu 4,5 tỷ USD.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025, tỉnh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm. Tăng cường quản lý hiệu quả thu, chi ngân sách. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục để triển khai các dự án trọng điểm đã xác định như: Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án LNG Quỳnh Lập.

Tàu container cập cảng Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

Trong thu hút đầu tư, chủ động xúc tiến quảng bá, ưu tiên thu hút FDI vào các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tăng trưởng xanh, bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển.

Cùng với cả nước, Nghệ An triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác phòng, chống lãng phí, đặc biệt là các công trình, dự án còn dở dang, có nguy cơ thất thoát ngân sách để có giải pháp giải quyết vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả của các công trình, dự án. Đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CCVC, nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khép lại năm cũ với nhiều dấu ấn nổi bật, Nghệ An tự tin bước vào năm 2025 với những kỳ vọng lớn lao hơn về vị thế của một tỉnh trong cực phát triển vùng Bắc Trung Bộ, sẵn sàng cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng.