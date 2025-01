Thời sự Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng Các cấp, các ngành, các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn để xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 phù hợp theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành thông báo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2024. Thông báo nêu rõ chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Các cấp, các ngành, các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn để xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 phù hợp theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh (mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%).

Thông báo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2024 nêu rõ những kết quả đạt được trong năm 2024 của tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, thông báo cũng chỉ ra những khó khăn thách thức đòi hỏi các cấp, ngành phải nỗ lực thực hiện trong thời gian tới.

* Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý I năm 2025, thông báo nêu rõ chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn để xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 phù hợp theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để tăng tốc, nỗ lực, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh (mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%).

Tập trung triển khai kịp thời các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhất là Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2024 để triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 gắn với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; kịch bản tăng trưởng; tham mưu thành lập các tổ công tác để điều hành các nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều hành kịch bản tăng trưởng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2025 về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (bao gồm các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư theo phương thức đối tác công tư) theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10339/BKHĐT-TTr ngày 16/12/2024.

Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng các nội dung để triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đổi mới công tác chuẩn bị văn kiện: Dự thảo Nghị quyết phải thực tế, “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện” (kèm theo các đề án, dự án, chương trình hành động thực hiện). Xây dựng Đề án nhân sự phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và lựa chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu của công việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ biên tập và các sở, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong tháng 1/2025.

* Về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo khẩn trương hoàn thành đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương, Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh.

(Lưu ý: xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh thực tế đảm bảo hợp lý; không để công việc bị gián đoạn; không để tình trạng nghe ngóng, chờ đợi, sao nhãng nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các cơ quan, đơn vị có dự kiến sáp nhập).

Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp đề án tổng thể sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc khối chính quyền; tổng hợp, báo cáo hàng tuần gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp chung; tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo tiến độ.

Các địa phương có liên quan, phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH 15 ngày 24/10/2024 của ủy ban Thường vụ Quốc hội; đảm bảo các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay, không để ảnh hưởng đến việc đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh sau sắp xếp (nhất là công tác tư tưởng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động).

Tập trung công tác điều hành ngân sách nhà nước; quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế tỉnh và các địa phương rà soát, đánh giá các khoản thu; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để dành nguồn đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư: Quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí; chủ động có giải pháp xử lý ngay, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, huy động nguồn lực để triển khai nhanh các dự án, công trình chậm tiến độ, dừng thi công kéo dài; xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức, kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ có năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong việc để các dự án, công trình chậm tiến độ, dừng thi công kéo dài.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các thủ tục thanh toán ngay khối lượng công việc đã hoàn thành, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (thời hạn giải ngân đến ngày 31/01/2025).

* Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025: Các chủ đầu tư phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân theo dõi tiến độ từng dự án, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân từng tháng của từng dự án; thường xuyên tổ chức làm việc với nhà thầu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (đối với các công trình khởi công mới: hoàn thành thủ tục trước ngày 31/12/2024).

Hoàn thiện thủ tục đối với các dự án đầu tư hạ tầng chiến lược của tỉnh: Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không Quốc tế Vinh, Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập,...

Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 đảm bảo bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Vận dụng các cơ chế, chính sách, đặc biệt là Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội để tăng thêm nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư công trong giai đoạn mới.

* Về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ: Các ngành, các địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người dân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, ấm áp, “không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, ủng hộ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở để người nghèo có thể nhận nhà sớm, kịp đón Tết.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện tốt các chính sách người có công, gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết. Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động, chương trình vận động, hỗ trợ tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả (nhất là chương trình "Xuân sớm vùng cao" tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn và chương trình "Nghĩa tình sông Lam - Xuân Ất Tỵ 2025").

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao chào mừng 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền của dân tộc đảm bảo thiết thực, ý nghĩa; tham mưu tổ chức Chương trình “Sắc Xuân miền Tây Nghệ An” (tại huyện Kỳ Sơn).

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, địa phương.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025. Kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh tại cơ sở. Tập trung cao độ, chuẩn bị kịch bản để ứng phó với tất cả mọi tình huống có thế xảy ra trên địa bàn.

(Các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và các nội dung tại Phụ lục kèm theo Thông báo này để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra).

