5 nghệ sĩ Nghệ An vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 diễn ra sáng nay (6/3), tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự và chỉ đạo Lễ trao tặng có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Gần 400 cá nhân trên cả nước được phong tặng đợt này là những nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực. Đó đều là những nghệ sĩ đã cống hiến và đóng góp nổi trội cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, nhiều tên tuổi đã “nằm lòng” trong các thế hệ công chúng...

Nhóm nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân có các tên tuổi như: Xuân Bắc, Thanh Lam, vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền, diễn viên Mỹ Uyên. Được phong tặng danh hiệu khi ở độ tuổi sung sức với nghề, nhiều người cho biết sự ghi nhận của Nhà nước tạo niềm tin cho họ tiếp tục cống hiến.

Nhóm nhận Nghệ sĩ Ưu tú có Ốc Thanh Vân, diễn viên gạo cội Lê Mai, diễn viên Đức Trung, họ là những diễn viên, nghệ sĩ có nhiều đóng góp lớn cho truyền hình, điện ảnh và sân khấu nước nhà.

Trong số gần 400 cá nhân được phong tặng danh hiệu đợt này, Nghệ sĩ An Ninh là tác giả chuyển thể kịch bản, diễn viên gạo cội của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, ông xúc động cho biết: "Gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp, đây là lần tôi xúc động nhất khi được đứng trên sân khấu. Những thành quả trong quá trình cống hiến và lao động trong thời gian qua đã được Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Đây sẽ là động lực mới để tôi tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà".

Nghệ sĩ Nhân dân An Ninh là tác giả chuyển thể kịch bản gần như duy nhất trong suốt 20 năm qua tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Tất cả các tác phẩm kịch hát Dân ca Nghệ Tĩnh đều được ông chắp bút để chuyển thể từ kịch bản văn học sang kịch hát Dân ca Nghệ Tĩnh. Trong đó, có nhiều tác phẩm đoạt Huy chương Vàng tại các liên hoan dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Điển hình như các vở: Lời Người lời của nước non, Một cây làm chẳng nên non, Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối, Cánh cò trong bão, Vụ án Am Bụt mọc... Ở cương vị này, Nghệ sĩ Nhân dân An Ninh đã đạt 2 giải "Tác giả chuyển thể kịch bản xuất sắc" của 2 vở diễn: Lời Người lời của nước non, năm 2008 và Một cây làm chẳng nên non, năm 2010.

Ông còn là diễn viên gạo cội có giọng hát và lối diễn riêng và chủ yếu đảm nhận kép chính là nhân vật chính diện. Dù không tham gia diễn nhiều, nhưng trong cuộc đời làm diễn viên, ông đã có được 3 Huy chương Vàng danh giá. Đó là: Huy chương Vàng cho vai diễn người thầy trong vở “Thầy và trò” Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018; Huy chương Vàng vai ông Trung trong vở “Người thứ 13” tại Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2019; Huy chương Vàng vai Phó Chánh Thanh tra trong vở “Vầng sáng” Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2022.