52 bộ huy chương sẽ được trao tại Giải bơi 'Đường đua xanh' tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Giải bơi “Đường đua xanh” tỉnh Nghệ An năm 2022 là một trong những hoạt động để động viên, khuyến khích các em học sinh, trẻ em tích cực tham gia tập luyện môn bơi.

Ngày 10/7, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" tỉnh Nghệ An năm 2022.

Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An: Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng Ban tổ chức giải, Bùi Công Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tham gia Giải bơi "Đường đua xanh" tỉnh Nghệ An năm 2022 có 25 đoàn đến từ các huyện, thành phố, thị xã, CLB đóng trên địa bàn tỉnh. Giải quy tụ hơn 250 vận động viên tranh tài ở 52 nội dung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh: Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không những các em nhỏ mà ngay cả những em đã ở tuổi trưởng thành, nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi và thiếu kỹ năng phòng tránh.

Để hạn chế vấn đề này, Ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, tổ chức nhiều chương trình để góp phần làm giảm thiểu tai nạn đuối nước. Trong đó có các hoạt động tạo điểm nhấn như: Phát động toàn dân tham gia tập luyện môn bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ sở, in và phát gần 70.000 tờ rơi, tranh tuyên truyền, xây dựng phóng sự,… Giải bơi “Đường đua xanh” tỉnh Nghệ An năm 2022 là một trong những hoạt động để động viên, khuyến khích các em học sinh, trẻ em tích cực tham gia tập luyện môn bơi.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao nói thêm: Giải bơi "Đường đua xanh" tỉnh Nghệ An năm 2022 đã quy tụ hơn 250 vận động viên, gồm các cháu từ 6 cho đến 18 tuổi. Có thể khẳng định rằng, bên cạnh ngăn ngừa nguy cơ đuối nước ở trẻ, bơi là bộ môn hết sức quan trọng đóng góp vào việc hoàn thiện tư duy, thể chất, nâng cao tầm vóc Việt, tạo sân chơi bổ ích cho các cháu nhỏ vào dịp hè. Ngoài ra, việc tổ chức giải bơi còn là cơ hội để các tuyển trạch viên tìm kiếm những vận động viên có tố chất nổi trội, bổ sung vào nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao Nghệ An.

Một số hình ảnh tại ngày thi đấu đầu tiên: