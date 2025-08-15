Thể thao Gần 240 vận động viên tham gia Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức là một trong những hoạt động bổ ích và sôi nổi trong dịp hè này nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh trong toàn tỉnh tích cực tham gia tập luyện môn bơi.

Sáng 15/8, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025.

Toàn cảnh Khai mạc Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Phi Hùng

Dự lễ khai mạc có ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức giải, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng các em học sinh tham gia giải.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: “Tập luyện môn bơi không chỉ là rèn luyện sức khỏe phát triển toàn diện, mà còn là kỹ năng quan trọng để an toàn trong môi trường nước nhằm giảm thiểu tỷ lệ đuối nước đối với trẻ em. Giải đấu này cũng là dịp để động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn bơi, rèn luyện thân thể; tuyên truyền và nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc tập luyện môn bơi; Tạo điều kiện cho trẻ em yêu thích môn bơi được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua giải đấu phát hiện tài năng cung cấp cho các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh nhà”.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Phi Hùng

Tham gia Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 có gần 240 VĐV, đến từ 20 CLB trong toàn tỉnh. Đây là giải đấu tiếp nối thành công của các giải “Đường đua xanh” được tổ chức hằng năm của tỉnh Nghệ An, hướng đến việc động viên, khuyến khích các em học sinh, trẻ em tích cực tham gia tập luyện môn bơi, qua đó góp phần vào phong trào toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước của tỉnh Nghệ An.

Giải còn là cơ hội để các HLV của Đội tuyển bơi, lặn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh tìm kiếm những vận động viên có năng khiếu, bổ sung vào nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao Nghệ An.

Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 có gần 240 VĐV, đến từ 20 CLB trong toàn tỉnh. Ảnh: Phi Hùng

Ngay sau Lễ Khai mạc, các VĐV bước vào các nội dung thi đấu. Giải bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra trong 2 ngày từ 15-16/8 tại Bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao sau mỗi nội dung thi. Ảnh: Phi Hùng

Một số hình ảnh ấn tượng của ngày thi đấu đầu tiên của Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025:

Các VĐV xuất phát ở nội dung Bơi tự do 50m. Ảnh: Phi Hùng

VĐV nhí thể hiện kỹ năng bơi sải. Ảnh: Phi Hùng

VĐV thể hiện kỹ năng bơi bướm đẹp mắt. Ảnh: Phi Hùng