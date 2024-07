6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra phát hiện hơn 90.000 tỷ đồng sai phạm về kinh tế

Hội nghị do đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 92.783,1 tỷ đồng; 292,5 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 59.431,6 tỷ đồng và 24,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 33.351,5 tỷ đồng, 252,5 ha đất.

Ngành ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 73 đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 163.301 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2023), với tổng số người được tiếp là 182.385 người (giảm 10,9%) về 143.560 vụ việc (giảm 5,7%), có 1.378 đoàn đông người (giảm 23,7%)...

Tại Nghệ An, 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã triển khai 183 cuộc thanh tra hành chính, trong đó chuyển từ kỳ trước sang 47 cuộc; triển khai mới 136 cuộc. Bao gồm 176 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất.

Ngành Thanh tra cũng đã ban hành kết luận 99 cuộc tại 203 đơn vị, phát hiện sai phạm hơn 32 tỷ đồng và 1.915.010m2 đất. Kiến nghị xử lý hành chính 46 tổ chức và 152 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

6 tháng đầu năm 2024, cơ quan điều tra các cấp tỉnh Nghệ An đã thụ lý điều tra 24 vụ, 113 bị can; có 21 vụ, 128 bị can liên quan đến tham nhũng bị truy tố. Thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra hơn 20 tỷ đồng, hiện đã thu hồi được hơn 16 tỷ đồng...