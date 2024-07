Xây dựng Đảng Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sáng 8/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì. Đồng chủ trì có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nghệ An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

“Trên đã nóng, dưới cũng đang nóng”

Đánh giá trong 6 tháng qua cho thấy, mặc dù còn có một số khó khăn, vướng mắc, với kinh nghiệm chưa nhiều, song hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét; các hoạt động đã ngày càng đi vào nề nếp, bài bản, hiệu quả.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; vừa chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; vừa chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc mới liên quan đến các hành vi sai phạm diễn ra từ các năm trước và cả những sai phạm mới phát sinh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã rà soát, đưa 74 vụ án, 33 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khởi tố mới 456 vụ án với 1.265 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 823 người.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo xử lý 35 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; khởi tố 73 vụ án với 64 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; trong đó, thông qua 2.088 cuộc kiểm tra về thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã phát hiện 58 đơn vị có sai phạm và kịp thời khắc phục, chấn chỉnh…

Tại Nghệ An, xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính từ thời điểm thành lập đến nay (tháng 6/2022), Ban Chỉ đạo tỉnh đã đưa 27 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực (gồm 20 vụ án, 7 vụ việc) vào diện theo dõi, chỉ đạo, trong đó, có 7 vụ án, 2 vụ việc đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo; 13 vụ án, 5 vụ việc đang theo dõi, chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của một số tỉnh, thành phố, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã phát biểu giải đáp một số nội dung kiến nghị, đề xuất từ cấp tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy (chụp màn hình).

Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã kết luận ghi nhận hiệu quả hoạt động chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, qua đó, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “trên đã nóng, dưới cũng đang nóng”.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đã định hướng một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nay; trong đó, tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành sơ kết, tổng kết các Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân và báo chí đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Đặc biệt, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và trong diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó có các vụ án, vụ việc liên quan đến lãnh đạo, quản lý các cấp để phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Theo đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.