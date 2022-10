6.584 tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ người dân vùng lũ qua Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày 06/10, Công an Nghệ An cho biết: Công an huyện Quỳ Hợp vừa phá chuyên án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có 1 Chủ tịch xã.