Giải trí 7 bộ phim hay nhất về sự kiện 11/9 Giới thiệu 7 bộ phim liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp về vụ khủng bố 11/9. Mỗi bộ phim đều mang một góc nhìn riêng và cách tiếp cận khác nhau về sự kiện lịch sử này, từ những câu chuyện cá nhân đến những bức tranh lớn về xã hội và lịch sử.

Extremely Loud and Incredibly Close (2011).

Ước tính có khoảng 3000 trẻ em mất cha mẹ trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của chúng.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close kể về câu chuyện của một trong những đứa trẻ đó. Oskar Schell (Thomas Horn), 9 tuổi, và cha cậu, Thomas (Tom Hanks), có mối quan hệ rất thân thiết. Thomas thường tổ chức các cuộc săn tìm kho báu để đẩy Oskar ra khỏi vùng an toàn bằng cách yêu cầu cậu khám phá New York và tương tác với mọi người.

Một năm sau khi Thomas qua đời trong vụ sập Trung tâm Thương mại Thế giới, Oskar tìm thấy một chiếc chìa khóa trong tủ của cha mình. Oskar bắt đầu khám phá ý nghĩa của chiếc chìa khóa với cha mình, và qua đó, cậu tìm được sự thanh thản sau cái chết của cha.

Bạn có thể xem Extremely Loud and Incredibly Close trên Amazon Prime, Apple TV hoặc YouTube.

Reign Over Me (2004).

Hàng nghìn người Mỹ đã mất đi người thân trong sự kiện 11/9. Làm thế nào để vượt qua nỗi mất mát đó? Trong Reign Over Me, đạo diễn Mike Binder khám phá câu hỏi này qua câu chuyện về Charlie Fineman (Adam Sandler).

Cuộc sống của Charlie sụp đổ khi vợ và ba cô con gái của anh chết trong vụ sập Trung tâm Thương mại Thế giới. Năm năm sau, anh gặp lại Alan Johnson (Don Cheadle), bạn cùng phòng cũ từ trường nha khoa. Alan sốc khi thấy Charlie đã thay đổi quá nhiều. Từ một người thân thiện và cởi mở, Charlie trở nên khép kín và lôi thôi. Alan cố gắng hàn gắn tình bạn và giúp Charlie trở lại cuộc sống bình thường.

Ngược lại, Charlie giúp Alan nhìn thấy niềm vui và ý nghĩa mà anh đã bỏ qua trong cuộc sống và các mối quan hệ của mình. Bộ phim, với sự tham gia của Jada Pinkett Smith và Liv Tyler, cho thấy giá trị của tình bạn chân thành trong những thời kỳ đen tối.

Bạn có thể xem Reign Over Me trên Apple TV, Amazon Prime hoặc Hulu.

The Report (2019).

Sau sự kiện 11/9, chính quyền George W. Bush đã sử dụng các "kỹ thuật thẩm vấn nâng cao" để lấy thông tin từ những kẻ khủng bố thật sự hoặc bị tình nghi. Sau khi tin tức rò rỉ rằng CIA đã tiêu hủy các băng ghi hình điều tra những kẻ khủng bố cấp cao của al-Qaeda để che giấu các trường hợp tra tấn, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã mở một cuộc điều tra.

The Report kể câu chuyện về nỗ lực đó, kết thúc vào năm 2014 với một báo cáo dài 6.700 trang, phần lớn trong số đó vẫn còn được giữ bí mật. Nhân viên Thượng viện Daniel Jones (Adam Driver) được Thượng nghị sĩ Diane Feinstein (Annette Benning) giao nhiệm vụ điều tra việc tiêu hủy các video thẩm vấn. Anh phát hiện ra rằng CIA đã trình bày sai về các phương pháp của mình, số lượng tù nhân bị tra tấn và chất lượng thông tin thu được.

Nhưng không phải ai cũng muốn Thượng viện thực hiện vai trò giám sát của mình. Driver và Benning, cùng với Jon Hamm, Ted Levine, và Corey Stoll, đã nâng tầm bộ phim thủ tục này thành một cái nhìn hấp dẫn về những vi phạm nhân quyền gần đây của Hoa Kỳ.

Bạn có thể xem The Report trên Amazon Prime.

The Reluctant Fundamentalist (2012).

Điều gì xảy ra khi thế giới va chạm và những gì chúng ta muốn và những gì chúng ta đã có xung đột với nhau? Dựa trên tiểu thuyết của Mohsin Hamid, The Reluctant Fundamentalist kể câu chuyện về Changez Khan (Riz Ahmed), một người nhập cư Pakistan sống ở Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp Princeton, anh dường như có tất cả. Anh làm việc cho một công ty lớn ở Wall Street, được sếp yêu thích, và đang hẹn hò với một nhiếp ảnh gia xinh đẹp (Kate Hudson). Tuy nhiên, cuộc sống của anh ở Mỹ thay đổi đột ngột sau sự kiện 11/9. Anh bỗng bị nhìn nhận với sự giận dữ và nghi ngờ. Anh trở về quê nhà ở Lahore, Pakistan, nơi anh nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ với một đặc vụ CIA (Liv Schreiber) đang tìm kiếm một giáo sư đại học Mỹ bị bắt cóc.

Đạo diễn Mira Nair tập trung vào những hướng đi khác nhau mà cuộc đời Khan kéo anh tới—từ khao khát theo đuổi sự nghiệp ở Mỹ, cam kết với gia đình ở Pakistan, và quan điểm mâu thuẫn của anh về Hoa Kỳ và chính sách đối ngoại của Mỹ. Bạn có thể xem The Reluctant Fundamentalist trên Apple TV, Amazon Prime hoặc Hulu.

Worth (2020).

Một mạng sống đáng giá bao nhiêu? Luật sư Kenneth Feinberg ở Washington, DC, được giao nhiệm vụ trả lời câu hỏi đó cho từng người trong số gần ba nghìn người chết trong sự kiện 11/9.

Hai tháng sau vụ tấn công, ông được bổ nhiệm làm quản lý đặc biệt của Quỹ Bồi thường Nạn nhân ngày 11/9. Đạo diễn Sara Colangelo kể câu chuyện về cách Feinberg trong gần ba năm đã làm việc với các gia đình nạn nhân để phân phối hơn 7 tỷ USD. Nhiều gia đình không đồng ý với các quyết định ông đưa ra và cách ông truyền đạt chúng. Michael Keaton vào vai Feinberg, còn Stanley Tucci vào vai Charles Wolf, người có vợ chết trong Trung tâm Thương mại Thế giới và đã dẫn đầu phe đối lập với Feinberg. "Có một số giấy phép nghệ thuật mà họ thể hiện trong phim", theo lời Feinberg ngoài đời thực, và các nhà báo đã nhanh chóng chỉ ra những chỗ mà thực tế nhường chỗ cho hư cấu. Nhưng ngay cả Wolf cũng đồng ý rằng bộ phim trung thực trong việc miêu tả một người đàn ông thay đổi và trưởng thành khi hiểu được nỗi đau sâu sắc của các gia đình nạn nhân.

Bạn có thể xem Worth trên Netflix.

United 93 (2006).

Những kẻ khủng bố 11/9 đã cướp 4 máy bay. 3 chiếc đã đâm trúng mục tiêu. Chiếc thứ 4, Chuyến bay United 93, đã rơi xuống một cánh đồng ở Shanksville, Pennsylvania, sau khi hành khách dũng cảm chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát.

Trong United 93, đạo diễn Paul Greenglass tái hiện câu chuyện về chuyến bay định mệnh theo thời gian thực, sử dụng những gì đã biết từ lộ trình bay, liên lạc với kiểm soát không lưu, các cuộc gọi từ hành khách đến người thân, và các cuộc phỏng vấn với gia đình phi hành đoàn và hành khách.

Greenglass từ chối sử dụng các ngôi sao Hollywood lớn và chọn các diễn viên ít tên tuổi. Thậm chí, phi hành đoàn được thủ vai bởi các phi công và tiếp viên hàng không thực tế. Không ai biết chắc những kẻ khủng bố dự định tấn công mục tiêu nào với Chuyến bay United 93, mặc dù nhiều chuyên gia nghi ngờ đó là Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Điều chúng ta biết là chiếc máy bay chỉ cách Washington, DC, hai mươi phút khi nó rơi. Bạn có thể xem United 93 trên Amazon Prime, Hulu, hoặc Peacock.

Zero Dark Thirty (2012).

Trong Zero Dark Thirty—tiếng lóng quân sự chỉ những giờ trước bình minh—đạo diễn từng đoạt giải Oscar Kathryn Bigelow kể câu chuyện về Maya, một đặc vụ CIA kiên định, người đã giúp thực hiện cuộc đột kích của Đội SEAL Team Six giết chết Osama bin Laden, kẻ chủ mưu vụ 11/9.

Maya là một nhân vật tổng hợp dựa trên một số nhân viên CIA đã giúp truy lùng Bin Laden. Sự sáng tạo của bộ phim không phải là điều duy nhất gây tranh cãi khi phim ra mắt. Các nhà phê bình đã chỉ trích kế hoạch ban đầu phát hành phim ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, việc Bigelow và biên kịch Mark Boal hợp tác với CIA khi lên kế hoạch cho bộ phim, và cách bộ phim miêu tả các hình thức tra tấn “hiệu quả”. (Thượng nghị sĩ Feinstein đã rời khỏi buổi chiếu phim để phản đối một cảnh tra tấn bằng nước.)

Những tranh cãi này không ngăn được Zero Dark Thirty được đề cử giải Phim xuất sắc nhất, và Jessica Chastain cũng nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Maya. Bạn có thể xem Zero Dark Thirty trên Amazon Prime, Google Play, hoặc YouTube.