Thời sự 7 tháng năm 2025, Nghệ An xuất siêu hơn 350 triệu USD Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 350 triệu USD. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,33 tỷ USD, tăng 32,69% so với cùng kỳ năm 2024.

Tàu vào bốc xếp hàng hóa ở cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Ở chiều nhập khẩu, tháng 7 ước đạt 250 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng lên hơn 1,98 tỷ USD, tăng 49,93% so với cùng kỳ.

Như vậy, tỉnh tiếp tục duy trì cán cân thương mại dương với mức xuất siêu trên 350 triệu USD sau 7 tháng.

Nghệ An đã thu ngân sách hơn 1.028 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu, đạt 63,09% so với dự toán năm và tăng 12,38% so với cùng kỳ năm 2024. Mục tiêu thu từ hoạt động này trong năm nay là 1.630 tỷ đồng.

Động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu đến từ khu vực công nghiệp. Theo UBND tỉnh, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 20,64% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng, IIP tăng 15,77%.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,61%; công nghiệp khai khoáng tăng 18,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 27,3…

Tăng trưởng ngành công nghiệp được lý giải bởi nỗ lực của doanh nghiệp trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới, nhất là thị trường nước ngoài, từ đó thúc đẩy đơn hàng tăng mạnh.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Nghệ An thực hiện trong 7 tháng so với mục tiêu năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

Cơ cấu sản phẩm công nghiệp của Nghệ An ngày càng đa dạng, nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao, khẳng định vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế.

Một số sản phẩm có sản lượng nổi bật trong 7 tháng gồm: micro ước đạt 142,8 triệu chiếc, gấp 3,8 lần cùng kỳ; tai nghe không nối với micro đạt 40,1 triệu chiếc, tăng 43,61%; dock sạc 11,1 triệu chiếc, tăng 25,68%; sữa chua 33,6 nghìn tấn, tăng 23,67%; đường 122,2 nghìn tấn, tăng 19,63%; clinker xi măng 4,7 triệu tấn, tăng 17,11%; áo sơ mi dệt kim hoặc đan móc tăng 14,04%; xi măng 5,3 triệu tấn, tăng 12,13%; sữa tươi 190,5 triệu lít, tăng 9,20%...