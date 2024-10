Thời sự 781 tác phẩm vào Vòng Chung khảo Cuộc thi Ảnh báo chí 'Khoảnh khắc vàng', video clip lần thứ XIII Ngày 31/10, Ban Giám khảo Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, Video Clip lần thứ XIII tiến hành chấm vòng chung khảo, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2024).

Tham dự có đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Lê Quang Dũng - Chi hội trưởng Hội NSNA Việt Nam tại Nghệ An, Trưởng ban ảnh Hội VHNT tỉnh Nghệ An.

Ban Giám khảo Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, video clip lần thứ XIII. Ảnh: Ngân Hạnh

Sau khi phát động, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” lần thứ XIII đã thu hút 68 tác giả tham gia với 1.162 tác phẩm ảnh, chùm ảnh, phóng sự. Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều tác phẩm dự thi hơn năm 2023, với 15 tác giả mới, đóng góp thêm nhiều tác phẩm chất lượng.

Sau vòng sơ loại, có 781 tác phẩm (gồm 70 chùm ảnh, phóng sự ảnh và 25 clip) đã lọt vào vòng Chung khảo.

Các thành viên Ban Tổ chức giải, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An theo dõi chấm giải. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng ban tổ chức giải đã thông tin về công tác tổ chức và một số thể lệ chấm giải.

Cuộc thi nhằm ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động thực tiễn đời sống xã hội của con người và quê hương Nghệ An, qua đó khích lệ phong trào sáng tác trong các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: Ngân Hạnh

Cuộc thi năm nay thu hút số lượng tác phẩm gửi về nhiều hơn năm ngoái, với nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh mọi mặt của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà, ca ngợi cảnh sắc quê hương, vẻ đẹp trong lao động, sản xuất...

Để chọn ra những tác phẩm xuất sắc, đồng chí Trần Văn Hùng đề nghị Ban Giám khảo làm việc công tâm, lựa chọn các tác phẩm theo đúng quy chế, điều lệ giải, chọn được những “khoảnh khắc vàng” có giá trị.

Dự kiến, Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức tại Khu đô thị Eco Central Park vào ngày 9/11, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2024).

Có 781 tác phẩm lọt vào Vòng Chung khảo. Ảnh: Ngân Hạnh

Kể từ khi phát động, trải qua 13 mùa giải, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” đã trở thành một sân chơi uy tín, hoạt động nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo và những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tôn vinh các tác phẩm ảnh, video clip xuất sắc.