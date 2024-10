Thời sự Cuộc thi Ảnh báo chí ‘Khoảnh khắc Vàng’ và video clip lần thứ 13 sẽ tổ chức trao thưởng tại sân khấu ngoài trời Khu đô thị Eco Central Park Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đến 10h ngày 16/10/2024, đã có hơn 660 tác phẩm ở các thể loại: ảnh đơn, chùm ảnh, phóng sự ảnh và clip đăng ký tham dự Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” và video clip lần thứ 13 của Báo Nghệ An.

Chiều 16/10, Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng” và video clip lần thứ 13 - năm 2024 tiến hành rà soát số lượng tác phẩm, tác giả tham dự giải; đồng thời, triển khai các nội dung chấm vòng chung kết và công tác trao giải.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lâm Tùng

Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng, cuộc thi ảnh năm nay trên địa bàn Nghệ An có nhiều sự kiện thời sự, chính trị quan trọng, bởi vậy, cần phải lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng để nhiều người được biết và gửi các tác phẩm tham gia, tránh bỏ sót các tác phẩm chất lượng, phản ánh 1 năm với nhiều hoạt động sáng tác của các tác giả trên mọi miền quê Nghệ An, với những tác phẩm đẹp, chất lượng... các hoạt động kinh tế, chính trị sôi động trên địa bàn thời gian qua.

Công tác chấm giải sẽ được thông tin rộng rãi để các tác giả, những người quan tâm đến cuộc thi có thể chứng kiến.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập, Phó trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Tùng

Đặc biệt, với sự khẳng định chất lượng của giải trong suốt 12 năm qua, năm nay sẽ có nhiều đổi mới, đặc biệt là hoạt động trao giải. Theo Ban Tổ chức cuộc thi, lễ bế mạc và trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại sân khấu ngoài trời thuộc Khu đô thị Eco Central Park.

Đồng chí Hà Nguyên Khoa - Thành viên Ban Tổ chức trao đổi về công tác truyền thông trước và sau cuộc thi. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" và video clip lần thứ 13 cho rằng, số lượng tác phẩm gửi về dự thi đến hạn tham gia khá lớn, phản ánh sinh động các sự kiện về chính trị, kinh tế - xã hội, thời gian qua trên địa bàn Nghệ An. Vì vậy, các thành viên Ban Tổ chức phải nỗ lực hết mình để cuộc thi năm nay, lựa chọn và tôn vinh được nhiều tác phẩm ảnh xuất sắc của các phóng viên, cộng tác viên và các nhiếp ảnh gia trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác truyền thông cần được chú trọng, không những tuyên truyền trước khi vòng chung kết diễn ra mà cả sau khi giải kết thúc, những tác phẩm chất lượng cần tiếp tục được lan tỏa đến với bạn đọc nhiều hơn nữa.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh báo chí "Khoảnh khắc Vàng" và video clip lần thứ 13 phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Lâm Tùng

Theo quy định của điều lệ giải, Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20/10/2024.

Cuộc thi Ảnh "Khoảnh khắc Vàng" và video clip là cuộc thi truyền thống do Báo Nghệ An tổ chức nhằm ghi lại sự kiện, hình ảnh, những khoảnh khắc quan trọng về cuộc sống, lao động, sản xuất và sự phát triển của tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đối tượng dự thi gồm tất cả các nhà báo, phóng viên, nghệ sĩ, các cộng tác viên và những người yêu thích loại hình ảnh báo chí. Cuộc thi cũng không giới hạn quốc tịch, độ tuổi và không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên.