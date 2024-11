Thời sự Trao giải Cuộc thi Ảnh báo chí 'Khoảnh khắc vàng' và Video clip Báo Nghệ An năm 2024 Qua công tác chấm giải công tâm, kỹ càng, Ban Tổ chức đã chọn ra 11 tác phẩm ảnh, 9 video clip xuất sắc nhất để trao giải vào chiều 9/11.

Chiều 9/11, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ XIII - năm 2024.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có sự tham dự của các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An.

Cùng tham dự sự kiện có đồng chí Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh; ông Dương Trọng Thiết - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt - Lào; bà Trần Hồng Nga - đại diện nhà sáng lập Eco Park; bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông của Ngân hàng TMCP Bắc Á, cố vấn truyền thông của Tập đoàn TH; ông Nguyễn Văn Tạo - Giám đốc BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh; đại diện xã Xiêng My, huyện Tương Dương - đơn vị Báo Nghệ An nhận đỡ đầu; cán bộ, nhân viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh; đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập và lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An các thời kỳ.

Sau khi phát động, Cuộc thi Ảnh báo chí, Video Clip “Khoảnh khắc vàng” lần thứ XIII đã thu hút 68 tác giả tham gia, với 1.162 tác phẩm ảnh, chùm ảnh, phóng sự. Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều tác phẩm dự thi hơn năm 2023, với 15 tác giả mới, đóng góp thêm nhiều tác phẩm chất lượng.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Cường

Đằng sau những chùm ảnh, video clip gửi về, là quá trình lao tâm, khổ tứ, lao động miệt mài của các tác giả. Chính từ đó đã tạo nên sự thành công và vị thế ngày càng được nâng lên của cuộc thi. Qua công tác chấm giải công tâm, kỹ càng, BTC đã chọn ra 11 tác phẩm ảnh, 9 video clip xuất sắc nhất để trao giải.

Trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải Cuộc thi Marathon Photos tại Eco Central Park sáng 9/11. Ảnh: Thành Cường

Cuộc thi “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An đã trở thành cuộc thi truyền thống hàng năm, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Báo Nghệ An và là sân chơi lý thú dành cho các nhà báo, các cộng tác viên.

Trải qua 13 mùa giải, nhiều tác phẩm sau khi đoạt giải “Khoảnh khắc vàng” Báo Nghệ An tiếp tục dự thi và đoạt giải cao tại các cuộc thi báo chí quốc gia và khu vực. Các tác phẩm đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động trong đời sống của con người và quê hương Nghệ An; góp phần nâng cao chất lượng hình ảnh trên các ấn phẩm báo chí nói chung, Báo Nghệ An nói riêng; giúp Báo Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tốt dư luận xã hội về các vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: "Để Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An ngày càng lan toả, Ban Tổ chức hy vọng các tác giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng với giải, lăn lộn, bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, qua đó, sáng tạo, sáng tác để có những đề tài, tác phẩm ngày càng phong phú...".



Trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, Ban Tổ chức đã tạo thêm một sân chơi mới, đó cuộc thi sáng tác nhanh Marathon Photo với chủ đề "Cuộc sống xanh Eco Central Park 2024". Các nhiếp ảnh gia đã tham gia sáng tác tại Khu đô thị Eco Central Park tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh trong sáng 9/11. Sau khi lựa chọn công tâm, kỹ càng, Ban Tổ chức cuộc thi Marathon Photo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Tại buổi lễ, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã phát động Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ XIV bắt đầu từ ngày hôm nay (9/11/2024) và chính thức khép lại lúc 17h, ngày 20/10/2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam phát biểu ghi nhận sự trưởng thành của Báo Nghệ An trong việc vươn lên dẫn đầu trong chuyển đổi số và làm báo chí dữ liệu. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An cũng đã công bố Quyết định khen thưởng, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Nhật Lân - Phóng viên Phòng Pháp luật - Bạn đọc; Quyết định khen thưởng, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân đạt Giải Báo chí Quốc gia và Giải Báo chí toàn quốc về An toàn Giao thông.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Nhật Lân - Phóng viên Phòng Pháp luật - Bạn đọc. Ảnh: Thành Cường