Xã hội Ăn bánh Trung thu, thưởng trà: Nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi dịp trăng Rằm Trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên, là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bánh Trung thu và nhâm nhi tách trà nóng. Sự kết hợp hài hòa giữa trà và bánh đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu, mang đến sự ấm cúng, tĩnh lặng và ý nghĩa sâu sắc cho mùa lễ hội này.

Trung thu chia chiếc bánh tròn

Hương trà thanh thoát hiên nhà rộn vui

Bánh Trung thu liên quan đến sự tích về nàng tiên Hằng Nga và chàng Cuội, với việc làm ra những chiếc bánh đặc biệt để tham gia cuộc thi của Ngọc Hoàng và ước nguyện có thể cùng nhau vui đùa trên trần gian trong ngày Rằm tháng 8, được gọi là Tết Trung thu. Kể từ đó, nét đẹp của bánh đã truyền tải qua thế hệ và trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và tín ngưỡng của người dân Việt.

Bánh Trung thu không chỉ là món ăn đặc trưng mỗi dịp trăng Rằm mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa, tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy, sự đoàn kết và tình yêu thương gia đình. Trong dịp Tết Trung thu, gia đình quây quần bên mâm cỗ Trung thu, chia sẻ những món bánh truyền thống. Qua việc cùng nhau làm và thưởng thức bánh Đoàn viên, mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận được sự quan tâm, sự sum vầy và tình cảm gắn kết một cách sâu sắc.

Không chỉ là một bữa tiệc về ẩm thực, việc thưởng trà và ăn bánh Trung thu còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và thể hiện sự trân trọng những giá trị truyền thống.

Bánh Trung thu cũng tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Người ta tin rằng, khi thưởng thức bánh sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Bánh Trung thu có hai loại chính: bánh nướng và bánh dẻo, mỗi loại mang hương vị và ý nghĩa riêng. Bánh nướng với lớp vỏ vàng ươm, nhân thập cẩm phong phú là sự biểu tượng của sự sung túc, đầy đủ. Bánh dẻo, trắng tinh khôi, thường có nhân đậu xanh hoặc sen, thể hiện sự tinh khiết, tình yêu khắng khít của vợ chồng. Dù là loại nào, bánh Trung thu vẫn luôn mang ý nghĩa viên mãn, tượng trưng cho sự tròn đầy, đủ đầy của cuộc sống. Chính bởi ý nghĩa đó, mỗi mùa Trung thu, những chiếc bánh lại trở thành món quà đặc biệt để trao gửi tình thân, gắn kết tình cảm gia đình

Văn hóa thưởng trà và ăn bánh Trung thu không chỉ đơn thuần là về hương vị mà còn là về sự gắn kết và chia sẻ. Vào đêm Trung thu, khi ánh trăng tròn sáng soi rọi khắp nơi, tiết trời vào Thu se se lạnh, bên cạnh những chiếc bánh Trung thu ngọt ngào, một tách trà ấm tỏa hương thơm thoang thoảng là yếu tố không thể thiếu để cân bằng vị giác và tạo nên một bầu không khí thư thái, yên bình.

Vị đắng nhẹ của trà giúp trung hòa vị ngọt béo của bánh, mang đến sự cân bằng hoàn hảo, khiến người thưởng thức không bị ngán mà còn cảm nhận rõ hơn vị ngon của từng món. Hương vị của trà sẽ làm thăng hoa hương vị của bánh Trung thu, khiến người ta nhớ mãi cảm giác trọn vẹn lúc thưởng thức trà bánh. Vị chát của trà sẽ làm trung hòa vị ngọt đậm của bánh, sau cùng còn lại là vị thơm ngọt dịu của bánh cùng vị ngọt thanh của trà. Cảm giác này cũng tạo nên sự đồng điệu bất ngờ với những cảm xúc, ký ức tuyệt vời bên gia đình trong cái Tết Đoàn viên đầy ý nghĩa.

Không chỉ là một bữa tiệc về ẩm thực, việc thưởng trà và ăn bánh Trung thu còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và thể hiện sự trân trọng những giá trị truyền thống.

Nghệ thuật thưởng trà vào đêm Rằm Trung thu thường bắt đầu từ việc lựa chọn loại trà phù hợp. Mỗi loại trà, từ trà sen thanh tao, trà nhài thơm dịu, trà ô long đậm vị, đến trà xanh tươi mát, đều mang đến những trải nghiệm khác nhau khi kết hợp với bánh Trung thu.

Với những chiếc bánh nướng nhân thập cẩm đậm đà, trà ô long hay trà mạn là sự lựa chọn lý tưởng, bởi vị đắng của trà giúp làm dịu vị ngọt béo của bánh. Trong khi đó, bánh dẻo với nhân ngọt thanh nhẹ, nên kết hợp với trà sen hay trà nhài, tạo cảm giác thanh khiết, dịu dàng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt của bánh và vị đắng chát nhẹ của trà đã tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời, làm tăng thêm ý nghĩa của ngày hội Trung thu.

Văn hóa thưởng trà và ăn bánh Trung thu là một phần không thể thiếu của đêm hội trăng Rằm, chứa đựng những giá trị truyền thống sâu sắc. Sự kết hợp tinh tế giữa trà và bánh không chỉ là về mặt ẩm thực mà còn là biểu hiện của tình thân, của sự đoàn viên. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi cuộc sống ngày càng bận rộn và mọi thứ trở nên vội vã, việc duy trì và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống như thưởng trà và ăn bánh Trung thu càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc duy trì và phát huy nét văn hóa này không chỉ giúp tạo nên một không gian ấm áp, yên bình mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Mùa Trung thu năm nay, Phúc An Farm cho ra mắt set quà tặng cao cấp Vạn An. Lấy cảm hứng từ không khí đầm ấm của đêm Rằm Trung thu cùng những thành ý gửi trao đến người thân yêu lời chúc sức khỏe, bình an và đủ đầy, Phúc An Farm gói tất thảy những hương vị thanh thuần vào trong set quà cao cấp Vạn An với mong mỏi ai cũng có một mùa trăng thật trọn vẹn.

Mỗi nắp hộp set quà Vạn An là một bức tranh đầy màu sắc về Tết Trung thu được tỉ mỉ vẽ bằng tay bởi các nghệ nhân.

Set quà Vạn An bao gồm: trà hoa sen Phúc An Farm đạt chuẩn OCCOP 3 sao, mứt thanh trà, sen sấy và bánh Trung thu hảo hạng… Trà hoa sen Phúc An Farm là sự hòa quyện hài hòa giữa vị ngọt tinh tế của danh trà Tân Cương Thái Nguyên và hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết của hoa sen. Tầng tầng lớp lớp hương trà cổ thụ và hương sen bách diệp đan quyện với nhau, đem đến cảm giác thư thái lạ kỳ. Cắt một miếng bánh nhỏ cùng nhâm nhi một tách trà sen nóng thơm dưới ánh trăng sáng tròn và cứ thế “ý trà thưởng nguyệt” nối dài những câu chuyện yêu thương bên người thân và bạn bè, trong mùa đoàn viên tháng Tám.

Hiện nay, Phúc An Farm đang có chương trình chiết khấu ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng đặt sớm hoặc mua số lượng lớn.