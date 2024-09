Xã hội Tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật Chiều 12/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2024”, trao quà cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 153 suất quà cho trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ, các rối loạn khác ở Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Trung tâm can thiệp sớm trẻ đặc biệt Niềm Tin, học sinh Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh và Làng trẻ em SOS Vinh. Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An cũng tặng 31 thùng bánh kẹo cho 31 Trung tâm chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng kinh phí quà tặng hơn 75 triệu đồng.

Trao tặng quà cho trẻ em Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương



Chương trình nhằm mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn một cái Tết Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa; động viên các em lạc quan, chiến đấu với số phận. Chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn, tiếp thêm cho gia đình các em niềm tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội, trong cuộc sống; góp phần lan tỏa thông điệp sống “Sẻ chia yêu thương, nhân niềm hạnh phúc”.

Trao quà cho trẻ Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: Thu Hương



Trao quà cho học sinh Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh. Ảnh: Thu Hương





Được biết, trong dịp Trung thu năm 2024, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ trao tặng hơn 400 suất quà, trị giá hơn 190 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh./.