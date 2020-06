Ấn Độ 'gạt' Mỹ khỏi vấn đề tranh chấp biên giới

Đằng sau lời đề nghị của Mỹ



Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị làm trung gian hòa giải cho cuộc đối đầu nguy hiểm ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ông Donald Trump đã cố gắng nhắc tới cả hai bên một cách cân bằng, rằng Mỹ sẵn sàng, thiện chí để phân xử tranh chấp giữa hai bên.

Dù vậy, ít ai tin rằng, nếu được chấp nhận vào vai “người hòa giải”, Mỹ có thể giữ được vị trí cân bằng. Việc ông Donald Trump đưa ra đề xuất làm trung gian hòa giải là nhằm xây dựng hình ảnh của một nước lớn trong xử lý các vấn đề quốc tế, mặt khác xoa dịu những lo ngại gần đây về việc Mỹ sẵn sàng theo đuổi chính sách “nước Mỹ trên hết” mà làm tổn hại tới quan hệ với các đồng minh.

Tất nhiên, giữa Trung Quốc và Ấn Độ, không khó để nhận ra quốc gia nào mới là đồng minh của Mỹ. Ngay từ khi tranh chấp biên giới Trung - Ấn bùng phát cách đây gần 1 tháng, Mỹ đã nhắc nhở Ấn Độ phải cảnh giác trước các bước đi mà Mỹ đánh giá là “hung hăng” ở khu vực biên giới.

Trong khi đó, bản thân Mỹ cũng đã có mối quan hệ cực kỳ căng thẳng với Trung Quốc trong suốt thời gian dài vừa qua, từ thương mại, công nghệ, an ninh, đến gần đây nhất là cách thức xử lý dịch bệnh Covid-19. Vì thế, đề xuất làm trung gian hòa giải của Mỹ có thể ngầm hiểu là sự ủng hộ dành cho Ấn Độ.

Ấn Độ từ chối Mỹ trong xử lý tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Ảnh: The Print

Mỹ có lý do chính đáng để lựa chọn đứng về phía Ấn Độ. Ấn Độ hiện là một trong những đồng minh ngoài NATO gần gũi của Mỹ, một “đỉnh” của “Tứ giác kim cương” gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia - một liên minh quan trọng mà ông Donald Trump đang xây dựng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vai trò của Ấn Độ đối với Mỹ rất quan trọng cả về khía cạnh chính trị lẫn kinh tế, góp phần quan trọng trong việc xác lập một cục diện mới ở khu vực nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

Cần nhận thấy rằng, chính sách tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong số ít chính sách của ông Donald Trump nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong giới an ninh quốc gia, bao gồm cả phe Cộng hòa và phe Dân chủ, thậm chí được coi là quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Mặc dù đôi lúc ông Donald Trump có những phát biểu mang lại cảm giác hoài nghi, thiếu chắc chắn cho các đồng minh, nhưng toàn bộ bộ máy an ninh của Mỹ với những tài liệu chiến lược quan trọng đều khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực, trong đó Ấn Độ là một mắt xích cực kỳ quan trọng, đặc biệt là về an ninh.