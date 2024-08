Trận chung kết bóng đá nam Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An giữa Tỉnh ủy VS Liên quân Tòa án Nhân dân tỉnh - Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh diễn ra lúc 17h ngày 28/08/2024 được tường thuật trên Baonghean.vn và các nền tảng số của Báo Nghệ An.

Chi tiết

Tổng thuật Mới nhất

Cũ nhất 90' Chung kết bóng đá nam: Cơ quan Tỉnh uỷ vs Liên quan Toà án - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Truyền hình Trực tiếp Chung kết bóng đá nam: Tỉnh ủy vs Tòa án Nhân dân tỉnh - Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Trận chung kết bóng đá nam Giải thể thao truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An giữa Tỉnh ủy VS Liên quân Tòa án Nhân dân tỉnh - Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh diễn ra lúc 17h ngày 28/08/2024 được tường thuật trên Baonghean.vn và các nền tảng số của Báo Nghệ An.