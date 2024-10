Sức khỏe Ăn gân bò có tốt không? Việc bổ sung gân bò vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh mà còn phòng ngừa nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác.

Gân bò là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống của người Việt như bún hay các món hầm.

Không chỉ là một thực phẩm ngon miệng, gân bò còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến. Đặc biệt, gân bò là nguồn cung cấp collagen dồi dào. Đây là một dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức khỏe của da, khớp và hệ tiêu hóa.

Bảo vệ xương khớp

Theo Healthline, Collagen là một loại protein chiếm tỷ lệ lớn trong cơ thể người, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự đàn hồi của da, sức khỏe khớp và các mô liên kết. Trong đó, gân bò chứa lượng lớn collagen loại I. Đây là loại collagen có tính đàn hồi cao, giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương và khớp.

Gân bò có nhiều collagen (Ảnh: Getty).

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh lợi ích của collagen đối với sức khỏe.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2019 cho thấy, việc bổ sung collagen từ thực phẩm như gân bò có thể giúp cải thiện làn da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Sau 8 tuần sử dụng collagen đều đặn, nhóm người tham gia nghiên cứu đã có làn da mịn màng hơn, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi đáng kể.

Ngoài ra, collagen trong gân bò cũng có tác dụng bảo vệ khớp và xương, đặc biệt hữu ích cho những người cao tuổi hoặc những ai có vấn đề về khớp.

Theo một nghiên cứu trên Journal of Sports Science and Medicine, việc tiêu thụ collagen từ thực phẩm giúp giảm các cơn đau khớp do vận động mạnh hoặc tuổi tác gây ra.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Collagen không chỉ có tác dụng với da và khớp mà còn rất quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa. Trong gân bò, các axit amin như glycine đóng vai trò hỗ trợ niêm mạc ruột, bảo vệ và tăng cường sự phát triển của mô liên kết, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Một nghiên cứu từ Đại học Yale vào năm 2017 đã chỉ ra rằng glycine - một axit amin chính trong collagen của gân bò - có khả năng chống viêm mạnh mẽ, đặc biệt đối với hệ tiêu hóa.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng glycine có thể làm giảm các triệu chứng của các bệnh viêm ruột (IBD) và hội chứng rò rỉ ruột, đồng thời cải thiện chức năng tiêu hóa.

Hơn nữa, việc bổ sung collagen từ gân bò còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hấp thụ dưỡng chất và bảo vệ cơ thể trước các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa.

Củng cố cơ bắp

Với lượng protein cao, gân bò là một thực phẩm lý tưởng cho những ai muốn phục hồi cơ bắp sau quá trình tập luyện thể thao.

Collagen trong gân bò giúp xây dựng lại các mô cơ bị tổn thương, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi và sức bền của cơ thể.

Gân bò giúp bảo vệ mạch máu (Ảnh: Getty).

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Freiburg (Đức), các vận động viên bổ sung collagen từ gân bò đã phục hồi cơ bắp nhanh hơn 20% so với nhóm không tiêu thụ collagen.

Nghiên cứu này cũng cho thấy việc bổ sung collagen giúp giảm nguy cơ chấn thương, đặc biệt là các chấn thương liên quan đến khớp và cơ.

Collagen trong gân bò chứa các axit amin như glycine và proline. Đây là những thành phần quan trọng trong việc sản xuất năng lượng, đồng thời giúp giảm đau nhức cơ sau khi tập luyện cường độ cao.

Đây là lý do tại sao nhiều vận động viên chuyên nghiệp đã bổ sung collagen vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Bảo vệ mạch máu

Collagen trong gân bò chứa một lượng lớn axit amin proline, một chất có khả năng làm giảm huyết áp và tăng cường sức khỏe của mạch máu. Proline giúp tái tạo mô thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt ở những người có tiền sử cao huyết áp.

Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition vào năm 2020 cho thấy những người tiêu thụ collagen thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 15% so với nhóm đối chứng.

Điều này chứng tỏ collagen trong gân bò không chỉ giúp cải thiện sức khỏe xương khớp mà còn bảo vệ hệ tim mạch.