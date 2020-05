An táng hài cốt 57 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 10/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đại biểu tham gia buổi lễ dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Công Kiên