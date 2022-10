Ấn tượng thu hút vốn FDI vào Nghệ An

Ở từng khu công nghiệp tỷ lệ lấp đầy cũng triển vọng. Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An với vị trí thuận lợi, nằm trên các tuyến huyết mạch lớn của thành phố Vinh, có tổng diện tích 750 ha, trong đó, đất khu công nghiệp là 367 ha, là khu công nghiệp có hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, đẳng cấp, mang tầm quốc tế. Tính đến tháng 9/2022, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 31 dự án đầu tư (trong đó, có 13 dự án FDI), đạt tỷ lệ lấp đầy 53% và dự kiến thu hút khoảng hơn 40.000 lao động địa phương. Tổng vốn đầu tư thu hút được từ 31 dự án vào Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đạt 13.046 tỷ đồng, trong đó, có 29 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Nghệ An, ông Jun Hyun Soo – Tổng Giám đốc Công ty SangWoo Việt Nam (có nhà máy ở Khu Công nghiệp VSIP) đánh giá cao môi trường đầu tư tại Nghệ An, cho rằng, Nghệ An là đất lành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, hầu hết các dự án có vốn đầu tư từ Hàn Quốc đều hoạt động hiệu quả tại Nghệ An.