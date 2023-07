Anh Sơn phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghe và cho ý kiến về những nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Anh Sơn đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện, để lại dấu ấn sâu sắc. Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tăng so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được tăng cường. Đôn đốc và đồng hành với các nhà đầu tư để triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn. Văn hóa – xã hội được quan tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ cơ sở. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vận động, quyên góp, ủng hộ để xây mới được 62 ngôi nhà với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả khả quan: Lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, kinh tế tiếp tục phát triển, năm 2022, tốc độ tăng trưởng - kinh tế đạt 8,62% ở mức cao so với bình quân chung của toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng, năm 2022 đạt 43,68 triệu đồng/người, tăng 7,61 triệu đồng so với năm 2020; Thu ngân sách hàng năm đều vượt cao so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Đến nay, đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận, đạt 77,8% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả, công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện đạt kết quả cao. Quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn cấp cơ sở, cấp huyện.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời, đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp để lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm năm 2023 cũng như kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 để đưa ra các giải pháp thực hiện, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã, thôn, bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn giải trình những ý kiến của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiếp tục kêu gọi đầu tư. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chính sách với người có công với cách mạng; chính sách dân tộc. Triển khai thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Anh Sơn giai đoạn 2023 – 2025. Tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025...