Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, dự báo Nghệ An có mưa lớn từ chiều tối ngày 14 - 15/7

3. Cảnh báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới (từ 72 đến 96 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

4. Dự báo tác động:

* Gió mạnh

Trên biển:

Vùng biển tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

* Nước dâng, sóng lớn:

Vùng biển tỉnh Nghệ An sóng biển cao 1,5-3,0m.

* Mưa lớn:

Từ chiều tối ngày 14 - 15/7, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm như TP Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn...

Từ ngày 16 - 17/7, ở tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa dự báo phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 200mm.