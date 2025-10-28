Arsenal đạt thỏa thuận kỷ lục giữ chân Bukayo Saka Arsenal sắp gia hạn kỷ lục với Bukayo Saka, lương dự kiến vượt Kai Havertz, hơn 300.000 bảng/tuần; tổng 5 năm trên 75 triệu bảng, theo Football Insider.

Arsenal chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận gia hạn dài hạn với Bukayo Saka, biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ, theo Football Insider. Nguồn tin cho biết Saka đã đồng ý các điều khoản chính; việc ký chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian. Mức đãi ngộ dự kiến vượt 300.000 bảng/tuần, tương đương tổng trên 75 triệu bảng trong 5 năm, chưa tính thưởng và điều khoản phụ.

Arsenal sắp trói chân trụ cột của đội bóng.

Thỏa thuận kỷ lục và các điều khoản chính

Saka, 24 tuổi, hiện còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2027. Bản giao kèo mới được mô tả là kỷ lục tại Emirates, với mức lương dự kiến vượt qua Kai Havertz – người đang dẫn đầu thang lương hiện tại của đội. Trong khung thời hạn 5 năm, tổng thu nhập ước tính của Saka sẽ vượt 75 triệu bảng (chưa bao gồm tiền thưởng và các điều khoản bổ sung).

Theo Football Insider, quá trình đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng và đã đạt đồng thuận về các điều khoản quan trọng. Điều này phù hợp với mục tiêu “đảm bảo tương lai lâu dài” cho cầu thủ chạy cánh trưởng thành từ học viện của Arsenal.

Saka trong hệ thống của Mikel Arteta

Gia nhập học viện từ năm 2008 và lên đội một năm 2019, Saka nhanh chóng trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống của HLV Mikel Arteta. Anh là một trong những cầu thủ tấn công ổn định nhất Ngoại hạng Anh trong vài mùa gần đây. Dù mùa này phong độ cá nhân chưa đạt đỉnh, vai trò và tầm ảnh hưởng của Saka trong lối chơi của Arsenal vẫn được khẳng định.

Ý nghĩa với tham vọng và cấu trúc nhân sự

Củng cố sức mạnh hiện tại của đội hình chính, giữ ổn định các mảng miếng tấn công.

Khẳng định tham vọng dài hạn của Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Duy trì bộ khung ổn định xoay quanh các trụ cột, trong đó Saka là nhân tố trung tâm.

Những con số đáng chú ý

Hạng mục Thông tin Tuổi 24 Hợp đồng hiện tại Đến năm 2027 Tình trạng đàm phán Đã đồng ý các điều khoản chính; chờ ký chính thức Mức lương dự kiến Hơn 300.000 bảng/tuần Tổng thu nhập ước tính (5 năm) Trên 75 triệu bảng (chưa tính thưởng) Vượt mức lương của Kai Havertz Nguồn Football Insider

Trạng thái hiện tại và bước tiếp theo

Arsenal và Saka đã đi đến thống nhất về các điểm mấu chốt của hợp đồng mới. Theo Football Insider, thủ tục ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi hoàn tất, thỏa thuận này sẽ xác nhận Saka là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Arsenal, đồng thời đánh dấu bước đi quan trọng trong kế hoạch duy trì bộ khung đội một phục vụ mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở Ngoại hạng Anh trong những mùa tới.