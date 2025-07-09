Quốc tế Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Belarus khẩn cấp Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi công dân của mình rời khỏi Belarus càng sớm càng tốt.

Trạm kiểm soát quốc tế "Bruzgi" ở biên giới Belarus và Ba Lan bị phía Ba Lan đóng cửa vào năm 2021. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 7/9, Đài Phát thanh Ba Lan RMF24 đưa tin có tham chiếu cho biết, Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi công dân của mình không đi du lịch đến Belarus hoặc rời khỏi Belarus bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn.

"Bộ các vấn đề quốc gia khuyến cáo mạnh mẽ không nên đi du lịch đến Belarus. Công dân Ba Lan có thể phải đối mặt với các sự kiện ở đó sẽ không có lợi cho họ”, RMF24 cho biết.

Theo đó, trong trường hợp tình hình an ninh trở nên tồi tệ nhanh chóng, đóng cửa biên giới hoặc các tình huống không lường trước khác, việc sơ tán công dân có thể khó khăn hơn nhiều hoặc thậm chí là không thể.

Trước đó ngày 5/9, Thủ tướng Donald Tusk nói với các nhà báo rằng, Ba Lan sẽ chuẩn bị một "kế hoạch hành động cho những tuần tới" cho Belarus.

Truyền hình Belarus đưa tin rằng, ủy ban an ninh nhà nước của đất nước ở Lepel, vùng Vitebsk, đã bắt giữ 1 công dân Ba Lan vì tội làm gián điệp, các tài liệu bí mật về các cuộc tập trận năm 2025 đã bị tịch thu từ người này.

Sau đó, thư ký báo chí của Bộ trưởng - Điều phối viên Dịch vụ đặc biệt Ba Lan Jacek Dobrzyński đã đưa ra tuyên bố rằng, công dân Ba Lan bị giam giữ bị cáo buộc không liên quan gì đến các hoạt động gián điệp, nhưng là một nhà tu sĩ.

Phía Ba Lan coi vụ việc là một hành động khiêu khích nhằm gây bất ổn và khẳng định sẽ hỗ trợ công dân bị giam giữ.