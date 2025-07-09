Chủ Nhật, 7/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Belarus khẩn cấp

Mỹ Nga 07/09/2025 10:31

Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi công dân của mình rời khỏi Belarus càng sớm càng tốt.

1980944305_0-0-3141-2048_1440x900_80_1_1_d44a00e597cc136b4e224ec329302980.jpg
Trạm kiểm soát quốc tế "Bruzgi" ở biên giới Belarus và Ba Lan bị phía Ba Lan đóng cửa vào năm 2021. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 7/9, Đài Phát thanh Ba Lan RMF24 đưa tin có tham chiếu cho biết, Bộ Ngoại giao Ba Lan kêu gọi công dân của mình không đi du lịch đến Belarus hoặc rời khỏi Belarus bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn.

"Bộ các vấn đề quốc gia khuyến cáo mạnh mẽ không nên đi du lịch đến Belarus. Công dân Ba Lan có thể phải đối mặt với các sự kiện ở đó sẽ không có lợi cho họ”, RMF24 cho biết.

Theo đó, trong trường hợp tình hình an ninh trở nên tồi tệ nhanh chóng, đóng cửa biên giới hoặc các tình huống không lường trước khác, việc sơ tán công dân có thể khó khăn hơn nhiều hoặc thậm chí là không thể.

Trước đó ngày 5/9, Thủ tướng Donald Tusk nói với các nhà báo rằng, Ba Lan sẽ chuẩn bị một "kế hoạch hành động cho những tuần tới" cho Belarus.

Truyền hình Belarus đưa tin rằng, ủy ban an ninh nhà nước của đất nước ở Lepel, vùng Vitebsk, đã bắt giữ 1 công dân Ba Lan vì tội làm gián điệp, các tài liệu bí mật về các cuộc tập trận năm 2025 đã bị tịch thu từ người này.

Sau đó, thư ký báo chí của Bộ trưởng - Điều phối viên Dịch vụ đặc biệt Ba Lan Jacek Dobrzyński đã đưa ra tuyên bố rằng, công dân Ba Lan bị giam giữ bị cáo buộc không liên quan gì đến các hoạt động gián điệp, nhưng là một nhà tu sĩ.

Phía Ba Lan coi vụ việc là một hành động khiêu khích nhằm gây bất ổn và khẳng định sẽ hỗ trợ công dân bị giam giữ.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ứng viên tổng thống Ba Lan kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga

Ứng viên tổng thống Ba Lan kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga

Quan chức Ba Lan đề nghị mua cảng ở Odessa

Quan chức Ba Lan đề nghị mua cảng ở Odessa

Ba Lan kêu gọi các nước láng giềng với Nga không gửi quân tới Ukraine

Ba Lan kêu gọi các nước láng giềng với Nga không gửi quân tới Ukraine

Đọc tiếp

Ứng viên tổng thống Ba Lan kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga

Ứng viên tổng thống Ba Lan kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga

Quan chức Ba Lan đề nghị mua cảng ở Odessa

Quan chức Ba Lan đề nghị mua cảng ở Odessa

Ba Lan kêu gọi các nước láng giềng với Nga không gửi quân tới Ukraine

Ba Lan kêu gọi các nước láng giềng với Nga không gửi quân tới Ukraine

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Belarus khẩn cấp

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO