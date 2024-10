Kinh tế BAC A BANK khởi công xây dựng tòa nhà lớp học 3 tầng tại Điện Biên Sáng 30/10, công trình tòa nhà lớp học 3 tầng của Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên chính thức được khởi công xây dựng. Đây là món quà ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ của vùng đất Điện Biên lịch sử, nhằm mang đến môi trường học tập an toàn, hiện đại cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương.

Môi trường học tập an toàn, hiện đại cho học sinh dân tộc thiểu số

Được tài trợ hoàn toàn bởi Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt và Báo Quân đội nhân dân, công trình mang nhiều ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; nhân dịp tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-Cúp Báo Quân đội nhân dân năm 2024".

Lễ khởi công xây dựng toàn nhà lớp học 3 tầng. Ảnh: BAB

Tòa nhà 3 tầng được thiết kế khang trang với đầy đủ tiện ích, mang đến môi trường học tập an toàn, hiện đại, tiện nghi cho học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Đây cũng là sự tri ân một vùng quê cách mạng anh hùng.

“ Chúng tôi hiểu rằng, trong hành trình học tập và phát triển của các em học sinh, có một không gian học tập an toàn, tiện nghi sẽ mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn. Với tòa nhà lớp học 3 tầng này, chúng tôi hy vọng các em sẽ có thêm động lực để học tập và trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Điện Biên và đất nước Việt Nam. Ông Nguyễn Việt Hanh - Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK

Ông Nguyễn Việt Hanh - Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: BAB

Với Ngân hàng TMCP Bắc Á, 30 năm xây dựng và phát triển không chỉ là hành trình kinh doanh mà còn là hành trình của những giá trị nhân văn sâu sắc; được thể hiện qua 1 trong 5 giá trị cốt lõi của ngân hàng là “Vì con người”. Điều này đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ cán bộ, nhân viên của Ngân hàng với triết lý "Uống nước nhớ nguồn," cùng hướng tới cộng đồng thông qua những hành động thiết thực và ý nghĩa”. Bởi vậy, mỗi năm, BAC A BANK luôn dành từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước.

Việc xây dựng tòa nhà phòng học 3 tầng tặng các em học sinh ở Điện Biên sẽ không chỉ là biểu tượng của sự sẻ chia, tri ân, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho cam kết của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong hành trình phát triển bền vững, nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á trao biển tài trợ công trình tòa nhà lớp học 3 tầng cho Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên. Ảnh: BAB

Thay mặt đơn vị được nhận tài trợ, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã bày tỏ: “Trong điều kiện xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã, các huyện vùng cao, khu vực biên giới thì công trình nhà lớp học 3 tầng tại Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên với giá trị là 6,5 tỷ đồng thể hiện sự quan tâm sâu sắc các cấp Lãnh đạo, của Báo Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, mang theo rất nhiều hy vọng, kỳ vọng của các thầy cô giáo và em học sinh ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên nói chung và của Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên nói riêng”.

Đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên và nhà trường phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: BAB

Là tỉnh miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, Điện Biên có xuất phát điểm kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, nguồn thu ngân sách địa phương thấp, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã, các huyện vùng cao, khu vực biên giới.

Tại buổi lễ khởi công, thầy giáo Ngô Xuân Chính - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên vô cùng xúc động chia sẻ: “Thay mặt các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã quan tâm giúp thầy và trò Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên có thêm điều kiện dạy và học tốt hơn. Chúng tôi xin hứa sẽ dạy và học thật tốt”.

Tại buổi lễ, bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao 2.800 ly sữa tươi sạch TH true MILK cho các em học sinh đang theo học tại trường. Ảnh: BAB

Những dự án an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn cả nước





Riêng tại Điện Biên, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an tài trợ xây dựng gần 300 ngôi nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng điểm trường Thẩm Pung tại bản Hua Mùn, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo; thực hiện Chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị bạo lực tại huyện Mường Ảng vay vốn với lãi suất 0 đồng; cùng rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác với số tiền lên tới vài chục tỷ đồng.

Tại cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân năm 2024", Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã đồng hành cùng Báo Quân đội nhân dân trao tặng 8,8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: Xây dựng 10 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn) tặng các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người có công tại Nghệ An đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; trao tặng 30 công trình vệ sinh trường học (mỗi công trình trị giá 60 triệu đồng) tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu; đặc biệt là tài trợ 6,5 tỷ đồng để xây dựng tòa nhà lớp học 3 tầng tặng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên.

Quỹ Vì tầm vóc Việt dưới sự bảo trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á(BAC A BANK) trao 8,8 tỷ đồng tại cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân". Ảnh: BAB

Không chỉ tại địa phương này, mà trong năm 2024 - năm đánh dấu chặng đường 30 năm thành lập và phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á, đồng thời chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì tầm vóc Việt do Anh hùng Lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc BAC A BANK, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH sáng lập, BAC A BANK đã trao tặng nhiều công trình, phần quà ý nghĩa khác ở nhiều địa phương trên cả nước.

Cán bộ, nhân viên BAC A BANK, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Báo Quân đội Nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và các thầy cô giáo tại Điện Biên. Ảnh: BAB

Với phương châm “tặng người khó một cái cần câu hơn là trăm con cá”, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã giúp hàng nghìn gia đình nghèo được tặng nhà, tặng bò làm ăn, hàng vạn học sinh vùng sâu, vùng xa trên cả nước có nhà vệ sinh sạch đẹp, có cầu để đi, có trường để học…

Trong suốt hành trình 30 năm qua, BAC A BANK đã triển khai nhiều dự án an sinh xã hội ý nghĩa. BAC A BANK và các đơn vị do BAC A BANK tư vấn đầu tư luôn đồng hành cùng Chính phủ và các Bộ, ngành, tổ chức xã hội chung tay giải quyết những vấn đề kinh tế, an sinh xã hội. Những giá trị vật chất và tinh thần to lớn được trao đi trong 30 năm qua của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã góp phần động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời rất nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành nâng đỡ ước mơ đèn sách lập nghiệp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó.

VĐV chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BAB

Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, từ ngân hàng TMCP đầu tiên ở khu vực Miền Trung, đến nay, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã phát triển rất mạnh mẽ, có tổng tài sản đạt 153 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ của BAC A BANK đạt 8.334 tỷ đồng, có mạng lưới giao dịch trải dài khắp cả nước.

BAC A BANK chi nhánh tỉnh Điện Biên đã có mặt phục vụ người dân Điện Biên từ năm 2023, chỉ trong thời gian ngắn đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ nồng nhiệt từ chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đây là động lực để BAC A BANK đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng, tăng cung ứng vốn đầu tư cho các thành phần kinh tế vay vốn để sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bắc Á trao đổi phương án xây dựng khu nhà phòng học 3 tầng. Ảnh: BAB

Trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Bắc Á vẫn kiên định theo đuổi định hướng xuyên suốt là phát triển ngân hàng theo hướng đa năng, hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của các thành phần kinh tế.

BAC A BANK kiên trì phấn đấu để luôn là một ngân hàng tận tâm, tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển bền vững, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội như nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục...; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn cả nước.