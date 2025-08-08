Thứ Bảy, 9/8/2025
Bác sĩ cảnh báo về các sai lầm trong sơ cứu bệnh nhân đột quỵ

Minh Quân 08/08/2025 21:31

Dù đã được tuyên truyền nhiều năm qua, nhưng tình trạng người dân áp dụng các phương pháp sơ cứu đột quỵ sai cách vẫn đang diễn ra phổ biến, khiến bệnh nhân bỏ lỡ “giờ vàng” cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo: Châm đầu ngón tay, cạo gió hay bấm huyệt không chỉ vô ích mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất mạng vì chậm trễ điều trị.

Ngày 3/8 vừa qua, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân nam 75 tuổi nhập viện trong tình trạng liệt nhẹ, nói khó. Bệnh nhân là ông Phạm Ngọc Toản (SN 1949), trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý, trên 10 đầu ngón tay của ông đều có dấu vết châm kim. Người nhà cho biết, khi thấy ông Toản có dấu hiệu lạ nghi là đột quỵ, thay vì gọi cấp cứu ngay lập tức, họ đã áp dụng “mẹo dân gian” học trên mạng: Dùng kim chích máu các đầu ngón tay với hy vọng “thông khí huyết”. Chỉ khi tình trạng không cải thiện, họ mới đưa ông đến bệnh viện.

img_7858.jpg
Bác sĩ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Quân

Tại đây, các bác sĩ xác định ông Toản bị nhồi máu não và đã qua giờ vàng cấp cứu - khoảng thời gian từ 3 - 4,5 giờ đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng đột quỵ, khi các can thiệp y tế có thể phát huy hiệu quả tối đa. May mắn, trường hợp này là đột quỵ mức độ nhẹ nên bệnh nhân đã được xử lý kịp thời và đang hồi phục dần.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đào Thanh Lưu - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Hầu như tháng nào trung tâm cũng tiếp nhận vài ca bệnh nhân đột quỵ bị sơ cứu sai cách. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn tin tưởng tuyệt đối vào các cách truyền miệng như chích máu đầu ngón tay, bấm huyệt nhân trung, cạo gió, châm kim ở dái tai, đỉnh đầu… Trong khi đây đều là những hành động không có bất kỳ cơ sở khoa học nào”.

Đột quỵ...
Một phương pháp sơ cứu đột quỵ sai cách được lan truyền trên mạng.

Theo bác sĩ Lưu, tất cả những phương pháp trên không những không giúp ích cho người bệnh mà còn khiến quá trình cấp cứu bị chậm trễ, có thể dẫn đến tổn thương não nặng hơn, tăng nguy cơ tử vong hoặc tàn phế suốt đời.

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người trưởng thành. Mỗi phút trôi qua khi não không được cung cấp đủ máu và oxy, khoảng 2 triệu tế bào thần kinh sẽ chết đi. Vì vậy, việc nhận biết dấu hiệu sớm và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có đơn vị điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt là yếu tố sống còn.

