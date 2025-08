Xã hội Cảnh báo: Số ca đột quỵ tăng nhanh, xu hướng bệnh nhân ngày càng trẻ hóa Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân đột quỵ với nhiều trường hợp nặng cần can thiệp chuyên sâu. Thời tiết thay đổi bất thường cùng bệnh nền là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Bệnh nhân Đinh Thị Liêm, 74 tuổi, trú tại xã Lam Thành, nhập viện ngày 4 tháng 8 trong tình trạng liệt nửa người bên phải, nói năng khó khăn. Gia đình đưa tới viện chỉ một giờ sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Nhập viện kịp thời trong "thời gian vàng", bà Liêm được chẩn đoán nhồi máu não cấp và kịp thời sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, vận động đang dần hồi phục.

Trường hợp khác là bệnh nhân Nguyễn Hồng Phương, 40 tuổi, trú tại xã Đức Châu, nhập viện ngày 1 tháng 8 với triệu chứng liệt nửa người trái, nói khó, nuốt khó. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Sau khi chẩn đoán nhồi máu não do xơ vữa mạch máu, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát tại Trung tâm.

Bệnh nhân điều trị tại phòng Cấp cứu của Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Theo báo cáo của Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân điều trị nội trú tại trung tâm là 3.027 người, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 157 trường hợp được khai thông mạch não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não cấp, tăng hơn 34%. Đồng thời, có 118 ca chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng số ca can thiệp thần kinh đạt 173 ca, tăng hơn 16%. Công suất sử dụng giường bệnh trung bình tại trung tâm trong 6 tháng đầu năm đạt 146% và hiện tại đạt 160 % (120 ca bệnh/75 giường kế hoạch).

So sánh số liệu điều trị tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 6 tháng đầu năm 2025 và cùng kỳ năm 2024. Đồ họa: Minh Quân

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đào Thanh Lưu (Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết: Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây là bệnh lý cấp tính liên quan đến mạch máu nuôi não, xảy ra khi có tình trạng tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu não. Bệnh được chia thành hai thể chính: đột quỵ nhồi máu não (do tắc nghẽn mạch máu) và đột quỵ xuất huyết não (do nứt, vỡ mạch máu). Trong đó, đột quỵ nhồi máu não chiếm khoảng 80% tổng số ca.

Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ não. Trong đó, những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, rối loạn đông máu hoặc các bệnh tim mạch như rối loạn nhịp tim, bệnh van tim là đối tượng có nguy cơ cao. Ngoài ra, lối sống thiếu vận động, sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá hoặc chất gây nghiện cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đột quỵ thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ, đặc biệt trong độ tuổi từ 30 đến 50. Đây là thực trạng đáng báo động, gây ra gánh nặng lớn về bệnh tật cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc nâng cao hiểu biết về đột quỵ, cách phòng ngừa và nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo là vô cùng cần thiết trong công tác truyền thông sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: Minh Quân

Một số dấu hiệu điển hình giúp nhận biết cơn đột quỵ gồm: đột ngột yếu liệt tay chân một bên, nói khó, không nói được, chóng mặt, mất ý thức, mất định hướng không gian hoặc thời gian. Khi phát hiện người thân hay bất kỳ ai có các biểu hiện nghi ngờ đột quỵ, nếu người bệnh còn tỉnh táo, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Video: Minh Quân

Trong trường hợp bệnh nhân hôn mê hoặc có biểu hiện co giật, cần sơ cứu đúng cách: đặt người bệnh nằm nghiêng, tránh để va đập vào các vật cứng trong khi chờ nhân viên y tế đến.