Thể thao Bài toán nào cho Sông Lam Nghệ An? Dù đã thay đổi vị trí thuyền trưởng nhưng đội chủ sân Vinh vẫn chưa cải thiện được thành tích của mình tại V.League 2024/2025. Một câu hỏi được đặt ra là nước cờ nào để Sông Lam Nghệ An qua cơn nguy khốn?

Trải qua 9 vòng đấu, Michael Olaha và các đồng đội mới chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm sau thành tích 5 hòa và 4 thua. Lúc này, Sông Lam Nghệ An đang tạm thời đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, và khoảng cách giữa họ với đội bóng đứng ở vị trí "đội sổ" chỉ là 1 điểm mong manh.

Thời gian qua, ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã rất nỗ lực để giúp đội nhà thoát ra khỏi khủng hoảng, điển hình như việc ông Phan Như Thuật thay thế cho ông Phạm Anh Tuấn trong vai trò "thuyền trưởng". Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn tiếp tục dẫm chân tại chỗ.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) đang thi đấu bết bát tại V.League 2024/2025. Ảnh: VPF



"Có bột mới gột nên hồ", sự trở lại của huấn luyện viên Phan Như Thuật là chưa đủ để giúp Sông Lam Nghệ An lập tức "lột xác". Bởi vì, đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu một đội hình vừa yếu, vừa thiếu so với mặt bằng chung của V.League (độ tuổi trung bình của Sông Lam Nghệ An là 21,9 tuổi).

"Tôi hy vọng những cầu thủ thi đấu tốt sẽ bình phục và sớm trở lại trong thời gian tới. Đặc biệt, vào giai đoạn 2 của mùa giải, tôi mong được bổ sung thêm lực lượng để có thể hỗ trợ thêm cho đội", huấn luyện viên chia sẻ sau trận thua 0 - 5 của Sông Lam Nghệ An trước Thể Công - Viettel tại vòng đấu thứ 9, diễn ra hôm 19/11.

Quan sát lối chơi của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian gần đây, có thể nhận thấy là họ đang thiếu một tiền vệ dẫn dắt lối chơi - một "nhạc trưởng" đích thực trên sân. Bởi Nguyễn Quang Vinh, Đặng Quang Tú, Nguyễn Xuân Bình hay Nguyễn Trọng Tuấn chỉ mạnh ở khả năng tranh chấp tay đôi và phòng ngự từ xa.

Hồ Khắc Ngọc (áo trắng) là cầu thủ mà Sông Lam Nghệ An cần phải bổ sung? Ảnh: VPF



Trong khi đó, gương mặt được kỳ vọng nhất là Đinh Xuân Tiến lại thể hiện sự "chậm lớn" sau quãng thời gian bị kỷ luật nội bộ. Thậm chí, cầu thủ quê ở huyện Nam Đàn còn đang trong quá trình điều trị chấn thương. Có thể khẳng định là hàng tiền vệ của đội chủ sân Vinh đang dư thừa chất "công nhân" và thiếu đi chất "Nghệ sĩ".

Cho nên, Sông Lam Nghệ An luôn chỉ chơi được một bài là phòng ngự - phản công theo kiểu thụ động, trọng trách ghi bàn phó mặc cho bộ đôi ngoại binh Michael Olaha - Benjamin Kuku "tự làm, tự ăn". Đương nhiên là họ thường xuyên bị đói bóng, bị mất hút trong vòng vây chặt chẽ của các hậu vệ đối phương.

Nếu chiêu mộ được mẫu tiền vệ như Hồ Khắc Ngọc, rất có thể là vấn đề nêu trên sẽ được giải quyết ổn thỏa. Sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và kinh nghiệm trận mạc dạn dày, cầu thủ sinh năm 1992 sẽ giúp lối chơi của Sông Lam Nghệ An mượt mà hơn, lợi hại hơn.

Hiện tại, Hồ Khắc Ngọc đang mang phận người thừa ở Thép Xanh Nam Định khi không được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trọng dụng đúng mức. Hy vọng rằng, tiền vệ mang biệt danh "Fabregas xứ Nghệ" sẽ có cơ hội được trở về sân Vinh để giải cứu đội bóng quê hương, đang trong lúc "dầu sôi, lửa bỏng"./.