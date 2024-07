Pháp luật Bản án 20 năm cho người đàn ông 68 tuổi mua bán trái phép chất ma túy Từng 4 lần sống cảnh “ăn cơm tù” nhưng Trần Xuân Vinh vẫn chưa quay đầu hoàn lương. Khi tuổi cao, tóc đã bạc thì Vinh lại lần nữa bị bắt vì buôn ma túy. Để rồi ở tuổi xế chiều, người đàn ông này phải sống trong cảnh tù tội.

“Vào tù, ra tội”

Một ngày đầu tháng 7, bị cáo Trần Xuân Vinh (68 tuổi), trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn bị áp giải tới Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, còn có bị cáo Dương Đức Hiếu (33 tuổi), trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Xuân Vinh. Ảnh: Trần Vũ

Do bị tật ở chân nên việc đi lại của Vinh trở nên khó khăn. Đó cũng là lý do bị cáo này được phép ngồi trong quá trình diễn ra phiên xét xử. Vinh trình bày bị khuyết tật vận động từ lúc khoảng 7, 8 tuổi. Cũng từ đó, việc đi lại và cuộc sống của bị cáo gặp khó khăn.

Nhưng điều khiến Vinh được nhiều người biết đến là “bề dày” phạm tội. Vào năm 1982, khi là thanh niên ở tuổi 26 thì Vinh đã lĩnh bản án đầu tiên 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. 3 năm sau, Trần Xuân Vinh bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội Mua bán thuốc phiện.

Chấp hành xong hình phạt tù, Vinh từng có thời gian vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Những tưởng ở nơi đất khách, người đàn ông này sẽ tu chí làm ăn, kiếm công việc lương thiện để làm việc. Nhưng Vinh lại dính đến ma túy và bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 1993.

3 lần bị đưa ra xét xử vẫn chưa là con số cuối cùng đối với người đàn ông này. Vào năm 2002 Trần Xuân Vinh bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Nhờ cải tạo tốt mà Vinh được ra tù trước thời hạn. Trở về địa phương sau thời gian dài ngồi tù, Vinh được người thân, vợ con dang rộng cánh tay đón chào để làm lại cuộc đời. Đôi chân bị đau khiến việc đi lại ngày càng khó khăn, do đó người thân luôn mong Vinh hoàn lương, sống yên bình bên con cháu. Thế nhưng, Vinh vẫn chứng nào tật nấy. Lần này, Trần Xuân Vinh bị bắt giữ với một khối lượng lớn ma túy mà đối tượng này khai mua để bán lẻ cho khách.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2023, với mục đích mua ma túy về để bán dần, Vinh cầm 133 triệu đồng bắt xe lên huyện Quế Phong tìm mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch. Số ma túy trên, Vinh cầm về nhà cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau. Sau đó, đối tượng này đi mua cân điện tử để chia nhỏ thành nhiều gói, cất giấu trong tủ quần áo, bỏ vào hộp sữa rồi để trong tủ lạnh…

Ít tháng sau, Vinh gặp Dương Đức Hiếu tại một quán cà phê tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Hiếu vốn là con nghiện ma túy nên khi biết Vinh có heroin liền đặt mua. Tại cuộc gặp gỡ này hai bên đã trao đổi số điện thoại cho nhau để thực hiện việc mua bán ma túy.

Từ tháng 11/2023 đến giữa tháng 12/2023, Trần Xuân Vinh đã 2 lần bán heroin cho Hiếu. Lần đầu, Vinh bán cho Hiếu 1 gói heroin với giá 1 triệu đồng. Sau khi sử dụng hết ma túy, Hiếu tiếp tục liên hệ để mua “hàng”. Ngày 18/12, tại khu vực cầu Yên Xuân (thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn), Hiếu mua của Vinh 1 gói ma túy.

Sau đó, Hiếu đi mua dụng cụ để sử dụng ma túy thì bị công an đến kiểm tra do phát hiện nhiều nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, Hiếu liền nuốt gói ma túy mới mua vào bụng. Nhưng sau đó đối tượng đã tự nguyện uống nước, nôn gói “hàng” ra. Từ lời khai của Hiếu, công an khám xét nhà và bắt giữ Vinh cùng tang vật là ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Xuân Vinh phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần bán ma túy với tổng khối lượng hơn 524 gam. Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 0,32 gam ma túy.

Trả giá

Lần thứ 5 hầu tòa, bị cáo Vinh bình tĩnh trả lời những câu hỏi của HĐXX. Bị cáo này thừa nhận trước đó từng nhiều lần bị xét xử vì liên quan đến ma túy. “Từng bị xét xử nhiều lần tại sao bị cáo lại tái phạm, bị cáo xem thường pháp luật chăng?”, trước câu hỏi của vị hội thẩm, Vinh khai do bệnh tật lâu năm nên buôn ma túy.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tuy nhiên, lời khai của bị cáo đã bị HĐXX nhắc nhở bởi không thể đưa lý do bệnh tật để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật nhất là khi bị cáo từng nhiều lần ngồi tù vì thuốc phiện, ma túy. Lúc này, bị cáo im lặng rồi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo thừa nhận buôn ma túy vì hám lợi.

Trong phần xét hỏi bị cáo này cũng đã khai về việc cất giấu ma túy trong hộp sữa, rồi để vào tủ lạnh và giấu trong tủ quần áo. Bị cáo khai cất giấu ma túy vào những vị trí trên để tránh sự phát hiện của công an. Tuy nhiên, sau khi Hiếu bị bắt thì hành vi phạm tội của bị cáo đã bị vạch trần. Tại phiên tòa, bị cáo trình bày hoàn cảnh bệnh tật, tuổi cao để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, bị cáo Hiếu khai mua ma túy về để sử dụng. Bị cáo này khai đã sử dụng ma túy hơn chục năm nay. Lần này, trong lần về quê vợ, bị cáo đã lấy tiền người thân thăm vợ mới sinh để mua ma túy về sử dụng. Đối diện với bản án của pháp luật bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với con thơ.

Với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Dương Đức Hiếu lĩnh án 2 năm tù. Riêng với bị cáo Trần Xuân Vinh đã bị tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lần thứ 5 bước vào trại giam ở tuổi xế chiều với bản án 20 năm, những bước đi của Vinh vốn đã khó khăn càng trở nên nặng nề…