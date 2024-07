Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 đối tượng lĩnh 68 tháng tù

Pháp luật Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 đối tượng lĩnh 68 tháng tù Ngày 5/7, tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức 2 phiên tòa lưu động xét xử công khai 2 vụ án, 3 bị cáo về tội “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ án thứ nhất: Vào khoảng 15 giờ ngày 25/4/2024, Hoàng Văn Kiên, SN 2001, trú tại xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa lên cơn nghiện ma túy nên đã điều khiển xe máy đến khu vực cổng Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An tìm mua ma túy để sử dụng.

Bị cáo Hoàng Văn Kiên. Ảnh: Minh Thái

Tại đây, Kiên gặp và mua của một nam thanh niên không quen biết tên là Tài, không rõ địa chỉ, 3 viên ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,32gam với giá 700 nghìn đồng.

Khi Hoàng Văn Kiên đang tìm nơi sử dụng thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, thu giữ toàn bộ 3 viên ma túy trên.

Vụ án thứ hai: Vào ngày 8/6/2024, tại xóm Trung An, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt quả tang Hồ Sỹ Nguyên, SN 1994, trú tại xóm Phú Khánh, xã Nghĩa Khánh tàng trữ trên người 0,27g Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Nguyên khai nhận, số ma túy trên mua của Lê Anh Tuấn, SN 1983, trú cùng xã.

Hai bị cáo Hồ Sỹ Nguyên và Lê Anh Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái

Từ lời khai của Nguyên, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh Tuấn, thu giữ trong người 0,77g ma túy Methamphetamine.

Quá trình điều tra Tuấn khai nhận mua số ma túy trên về để bán cho người nghiện ma túy nhằm mục đích kiếm lời.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội, lời khai của bị cáo phù hợp với cáo trạng của Viện KSND huyện Nghĩa Đàn và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Xác định tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Sỹ Nguyên 18 tháng tù, Lê Anh Tuấn 30 tháng tù và Hoàng Văn Kiên 20 tháng tù.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Minh Thái

Việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 1 tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của các học viên. Thông qua quá trình xét hỏi, luận tội và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đã chủ động phổ biến các quy định của pháp luật hình sự, luật phòng chống ma túy và tác hại, hệ lụy khi sử dụng ma túy.

Qua đó, giúp các học viên trong Cơ sở cai nghiện hiểu rõ hơn về công tác quản lý nhà nước đối với các chất gây nghiện, nguyên nhân, thủ đoạn phạm tội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng./.