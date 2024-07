Pháp luật Bắt đối tượng xây ‘chuồng cọp’ để mua bán ma túy Để đối phó với lực lượng Công an trong quá trình mua bán ma túy, Trần Văn Thân gia cố nhà theo kiểu “chuồng cọp”. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng không “qua mắt” được Công an huyện Quỳ Châu.

Trước đó, vào 7h ngày 28/6, tại khối 3, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng V.V.K (SN 2009) và Lữ Đại Dương (SN 1986) đều trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,24 gam heroin.

Đối tượng Lữ Đại Dương. Ảnh: Hồng Hạnh

Đấu tranh mở rộng, ngày 30/6, tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục bắt giữ Trần Văn Thân (SN 1987) trú xã Châu Hạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,08 gam heroin, 1 cân tiểu ly, 1 súng côn tự chế, 1 kiếm tự chế, 4 dao nhọn, ống típ, ná cao su.

Thân là đối tượng nhiễm HIV, đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy nên rất manh động, liều lĩnh. Để đối phó với lực lượng Công an, nhà ở được Trần Văn Thân xây dựng kiên cố theo kiểu “chuồng cọp” và tàng trữ nhiều loại vũ khí tự chế.

Đối tượng Trần Văn Thân và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang tạm giữ 2 đối tượng Lữ Đại Dương và Trần Văn Thân, riêng trường hợp V.V.K do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Quỳ Châu đang lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng - cơ sở giáo dục bắt buộc.