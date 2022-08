Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 4/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự. Đến thời điểm này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự. Phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập; Thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu, văn kiện vận hành cơ chế, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập; Khảo sát các vị trí diễn tập thực binh và tiến hành luyện tập các nội dung thực binh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An năm 2022. Đồng thời, Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, kiểm tra và củng cố, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện cho diễn tập; Tổ chức ôn luyện, luyện tập, diễn tập thử các nội dung theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; Tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung thực binh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ các đơn vị và địa bàn sẵn sàng tổ chức diễn tập khi có lệnh./.