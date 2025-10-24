Nông nghiệp Bản đồ Nông sản Việt tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 Bản đồ Nông sản Việt giúp kết nối nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua kho dữ liệu số giới thiệu nông sản tiêu biểu toàn quốc.

Bản đồ Nông sản Việt được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khởi xướng nhằm tạo ra một nền tảng dữ liệu số về nông sản trên phạm vi toàn quốc.

Dự án này giúp giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố trong giai đoạn đầu, phục vụ việc quảng bá, tra cứu thông tin sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối.

Sau khi ra mắt, Bản đồ Nông sản Việt sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước: www.dms.gov.vn, tạo điều kiện để mọi người dễ dàng tra cứu và tiếp cận thông tin nông sản Việt.

Bản đồ Nông sản Việt sẽ chính thức ra mắt trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra ngày 24 - 25/10/2025 tại 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện được xem là điểm khởi đầu cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản trên toàn quốc.

Không chỉ mang giá trị thương mại, Bản đồ Nông sản Việt còn có ý nghĩa văn hóa, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt tập trung giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, được Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đề xuất dựa trên tiêu chí chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền.

Mỗi sản phẩm trên Bản đồ Nông sản Việt không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa, tinh thần lao động và niềm tự hào của người nông dân. Cách tiếp cận này góp phần tạo nên bức tranh toàn diện, sinh động về nông sản Việt trên bản đồ số.

Bản đồ Nông sản Việt được thiết kế như một nền tảng mở, cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc, vùng trồng, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng, doanh nghiệp, hợp tác xã và các kênh phân phối.

Với nguồn dữ liệu phong phú, Bản đồ Nông sản Việt trở thành công cụ kết nối trực tiếp giữa người sản xuất, người tiêu dùng và nhà phân phối, đồng thời tạo cầu nối với đối tác xuất khẩu. Qua đó, nền tảng này góp phần tăng năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu của nông sản Việt.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chia sẻ: “Mỗi sản phẩm xuất hiện trên Bản đồ Nông sản Việt là một lát cắt của văn hóa, chất lượng và niềm tự hào địa phương”. Sáng kiến này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn lan tỏa giá trị con người Việt Nam qua từng sản phẩm nông nghiệp.

Bản đồ Nông sản Việt sẽ liên tục được bổ sung và cập nhật dữ liệu, phản ánh chân thực tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền. Dự án được kỳ vọng trở thành công cụ chiến lược giúp quảng bá, xúc tiến thương mại, đồng thời hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển nông sản.