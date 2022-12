Bản Mồng – đại dự án chưa hẹn ngày về đích!

Liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, trong tháng 11/2022, Báo Nghệ An có các bài viết “Bản Mồng, lắm tiếng thở dài…”; “Bản Mồng, dự cảm một mối lo”, phản ánh thực trạng đầy bất cập của công tác tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất trong phạm vi quy hoạch vùng tích nước của dự án; tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng đất Nhà nước đã bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với P.V Báo Nghệ An về những nội dung báo đã đề cập, đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An) cho biết, đã có văn bản đề nghị chính quyền và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Quỳ Châu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, không để tình trạng tái lấn chiếm diện tích đất Nhà nước đã bồi thường giải phóng mặt bằng ở Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Công văn số 118/BQLDA-KH2 về việc quản lý, bảo vệ việc tái lấn chiếm đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An).