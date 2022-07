Bản nhiều túi ni lông là rất nguy

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn đến thăm và trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành tại xã Nam Kim.

(Baonghean.vn) - Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; tiếp tục nhất quán phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19"; Tiếp tục kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu... là những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2022.

(Baonghean.vn) - Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An từng được Báo Nghệ An điện tử phản ánh hồi tháng 8 năm 2020, tại bài viết "Có một dự án "khoanh nuôi đất" bên bờ Nam sông Vinh".

(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đã tích cực triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng.

(Baonghean.vn) - Hơn 36.000 thí sinh tại 69 điểm thi tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Đa phần thí sinh đều có tâm trạng hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

(Baonghean.vn) - Từ ngày 4 - 6/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc trao tặng thiết bị lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con đang đi học trên địa bàn huyện.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước rất thương tâm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Theo thống kê, tại Nghệ An từ đầu năm đến nay đã có 21 trẻ tử vong do đuối nước.