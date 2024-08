Pháp luật Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp Nghệ An bị phê bình vì nguy cơ dự án trọng điểm chậm tiến độ Những dự án có nguy cơ chậm tiến độ mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhắc đến gồm Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng và Dự án giai đoạn 1 Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu.

Ngày 6/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản phê bình Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Ban QLDA). Lý do là bởi tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của ngành Nông nghiệp gồm Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng và Dự án giai đoạn 1 Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu không đạt yêu cầu, nhiều công việc thực hiện chậm so với kế hoạch được giao.

Cụ thể, việc lập tiến độ thực hiện và giải ngân chung cho các dự án được yêu cầu hoàn thành trước 27/7/2024. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có dự án Hồ chứa nước Bản Mồng báo cáo tiến độ (báo cáo ngày 31/7/2024, nhưng không kèm tiến độ giải ngân), Dự án giai đoạn 1 Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu chưa có báo cáo.

Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra việc trồng rừng thay thế thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đối với Dự án giai đoạn 1 Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu, việc rà soát những khu vực bị cô lập khi lòng hồ tích nước đến cao trình +46,25m, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hạng mục hoàn trả đường giao thông bị ngập trong lòng hồ, yêu cầu hoàn thành trước trước ngày 3/8/2024, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện; thiếu chủ động trong việc triển khai các công việc khác;...

Đối với Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, gói thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ điều chỉnh dự án, đến nay vẫn chưa phê duyệt được kế hoạch lựa chọn nhà thầu; việc tổ chức hội thảo, việc thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng rừng (đối với 186 ha còn lại) vẫn chưa thực hiện được.

Gói thầu tư vấn TKBVTC-DT rà soát các trạm bơm trong điều kiện biến đổi khí hậu dự kiến ngày 24/7/2024 ký hợp đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong; việc phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các dự án đến nay vẫn chưa báo cáo theo yêu cầu cho Sở Nông nghiệp và PTNT để lãnh đạo Sở nắm bắt và theo dõi... Không chủ động trong công tác thực hiện báo cáo, nội dung báo cáo tình hình thực hiện các dự án thiếu cụ thể, không đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo của cấp trên.

Một điểm trồng rừng thay thế thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Cường

Với tình trạng nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận định “các dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ”, đồng thời “phê bình Ban Quản lý dự án, tập thể lãnh đạo và trực tiếp là đồng chí Giám đốc Ban”.

Sở cũng yêu cầu Ban QLDA nghiêm túc thực hiện nội dung tại các văn bản: số 548/TB-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Nghệ An; số 2913/SNN-QLXD ngày 18/7/2024 và số 3055/TB- SNN-VP ngày 29/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu Ban QLDA quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời chủ động báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất,... của các dự án vào ngày 3 hàng tháng theo yêu cầu để Sở nắm bắt tình hình, đôn đốc và chỉ đạo.