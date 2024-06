Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm giao thông Chiều 4/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và lãnh đạo các địa phương có dự án được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76. Tổng chiều dài thực tế của tuyến là 59,91km, tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng.

Toàn dự án có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn gồm: Cầu Hoàng Mai dài 514m, cầu Lạch Quèn dài 642m, cầu Cửa Thơi dài 887m, cầu Lạch Vạn dài 755m, cầu Nghi Quang dài 410m và 3 cầu nhỏ là cầu Tân Long, cầu Kênh nhà Lê, cầu Nghi Tân.

Nhiều đoạn trên tuyến chưa được cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án được triển khai thi công từ tháng 2/2022, nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 3.775 tỷ đồng. Đến nay, lũy kế đã giải ngân 3.108 tỷ đồng, đạt 82,3%; riêng năm 2024 đã giải ngân hơn 282 tỷ đồng, đạt 34%.

Sở Giao thông vận tải cho biết, đến nay giá trị thực hiện đạt 79%, so với tiến độ hợp đồng vượt 7,3%, song còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo của sở là 3,5%. Nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều, công tác giải phóng mặt bằng một số đoạn chưa đảm bảo theo kế hoạch. Cùng đó, một số nhà thầu chưa tập trung, quyết liệt trong thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Bằng

Các địa phương đã bàn giao mặt bằng 56,96km/59,91km, đạt 97%; còn vướng 2,07km. Sở Giao thông vận tải đề nghị các địa phương: thị xã Hoàng Mai, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất ngày 30/6/2024.

Mặc dù theo tiến độ theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2026, nhưng Sở GTVT chỉ đạo thi công hoàn thành quý IV/2024. Trong đó, thi công nền đường xong trước ngày 30/8, thi công móng đường xong trước ngày 30/10, thi công mặt đường xong trước ngày 30/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã nghe báo cáo tiến độ dự án tại Km28 đoạn xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu). Ảnh: Phạm Bằng

Các cầu Tân Long, Kênh nhà Lê, Hoàng Mai, Lạch Vạn, Nghi Quang sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024. Cầu Lạch Quèn, Cửa Thơi, Nghi Tân hoàn thành trong tháng 12/2024.

Trực tiếp đi dọc tuyến, dừng kiểm tra tại Km12 đoạn xã Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai) và Km28 đoạn xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã nghe báo cáo tiến độ dự án, các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Cầu Lạch Quèn dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, được Trung ương và tỉnh bố trí vốn đầy đủ, kịp thời. Vì vậy, yêu cầu thị xã Hoàng Mai, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc cố gắng tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024. Trong quá trình thực hiện, các địa phương cố gắng đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo đúng cam kết, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu tập trung cao độ, bố trí đủ phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh các mũi thi công dự án, cố gắng hoàn thành trước ngày 30/12/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu tập trung cao độ, bố trí đủ phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh các mũi thi công dự án, cố gắng hoàn thành trước ngày 30/12/2024. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, ưu tiên thời gian xử lý các vướng mắc của các địa phương trong công tác bồi thường, tái định cư để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, các địa phương phải tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch đất đai dọc tuyến thật tốt, để mở ra không gian phát triển hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đi dọc toàn tuyến kiểm tra tiến độ Dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ). Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đi dọc toàn tuyến kiểm tra tiến độ Dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

Dự án có chiều dài hơn 21km đi qua địa phận các xã: Hòa Sơn, Thịnh Sơn, Bài Sơn, Giang Sơn Đông (huyện Đô Lương); các xã Minh Thành, Thịnh Thành (huyện Yên Thành) và xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ) có tổng vốn đầu tư hơn 739 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện nay, tuyến đường này đã thông tuyến, giá trị xây lắp thực hiện đạt 96% theo hợp đồng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 604 tỷ đồng, đạt 90%.

Thời gian tới, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục thảm bê tông nhựa, nút giao Quốc lộ 48E, nút giao đường Hồ Chí Minh và hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông trước ngày 30/6/2024; để hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 7/2024, vượt 17 tháng so với hợp đồng.

Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) khi dự án hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương dọc tuyến. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Sở GTVT, hiện công tác giải phóng mặt bằng chỉ còn phạm vi nút giao Quốc lộ 48E, phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, đề nghị 2 huyện Đô Lương và Tân Kỳ tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất ngày 15/6/2024.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu khi chỉ trong 16 tháng đã thi công được khối lượng lớn, dự kiến vượt tiến độ 17 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương phải tăng cường quản lý quy hoạch đất đai dọc tuyến, để phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 huyện Tân Kỳ và Đô Lương tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất ngày 30/6/2024, đặc biệt cố gắng tuyên truyền, vận động người dân đồng tình với phương án bồi thường, hạn chế tối đa việc cưỡng chế. Các địa phương phải tăng cường quản lý quy hoạch 2 bên tuyến đường, để phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung phương tiện máy móc, nhân công thi công hoàn thành phần tuyến trước ngày 30/6/2024, hoàn thành dự án trước ngày 30/7/2024. Tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện dự án. Qua đó, khi dự án hoàn thành, kết nối với đường N5 hiện hữu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ huyện Tân Kỳ về TP. Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương dọc tuyến.