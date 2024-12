Thời sự Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Bước tiến mạnh mẽ trong phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp và thu hút đầu tư Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp, Nghệ An xếp trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Kết quả đó, trước hết là sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả của các sở, ngành, địa phương liên quan; nhất là vai trò đầu mối chủ đạo, trách nhiệm cao của Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An trong công tác phát triển hu kinh tế, các khu công nghiệp và thu hút đầu tư.

20/12/2024

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp, Nghệ An xếp trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Kết quả đó, trước hết là sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp có trách nhiệm và hiệu quả của các sở, ngành, địa phương liên quan; nhất là vai trò đầu mối chủ đạo, trách nhiệm cao của Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An trong công tác phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp và thu hút đầu tư.

Tăng tốc xây dựng hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng mặt bằng sạch

Năm 2024, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, thúc đẩy và hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp trong năm 2024 ước đạt 2.047,06 tỷ đồng (tăng 21,3% so với năm 2023), trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước 227,932 tỷ đồng (chiếm 11,13%) và nguồn vốn doanh nghiệp hơn 1.819,127 tỷ đồng (chiếm 88,87%).

Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An 1 thuộc Khu Kinh tế Đông Nam (Nghệ An). Ảnh tư liệu: Báo Nghệ An

Các khu công nghiệp trong khu kinh tế được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng hạ tầng đồng bộ, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, sẵn sàng mặt bằng sạch để thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, xây dựng nhà máy, gia tăng nhanh năng lực sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể: Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An xây dựng 750ha, đã hoàn thành 96% hạ tầng KCN giai đoạn 1 (225,96ha), 90% hạ tầng KCN giai đoạn 2 (141,64ha), 43% hạ tầng khu đô thị giai đoạn 1 (82,82ha), đang san lấp mặt bằng khu đô thị giai đoạn 2 (98,46ha), khu đô thị giai đoạn 3 (55,02ha). Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An (498ha), đã hoàn thành hạ tầng KCN giai đoạn 1 (143,5ha), cơ bản hoàn thành hạ tầng KCN giai đoạn 2 (354,5ha); Khu công nghiệp Hoàng Mai I (264,77ha), đã cơ bản hoàn thành hạ tầng khu công nghiệp; Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 (500ha), đã giải phóng mặt bằng 390,25ha và san lấp 40,8ha và Khu công nghiệp Hoàng Mai II: Đang triển khai giải phóng mặt bằng.

Cùng đó, Ban tập trung thu hút đầu tư và đôn đốc, chỉ đạo triển khai các dự án hạ tầng xã hội trong khu kinh tế. Đến tháng 12/2024, hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư 10 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, phục vụ nhu cầu lưu trú cho công nhân làm việc tại KKT, các KCN. Dự án Bệnh viện Đa khoa Đông Nam là hạ tầng cấp thiết với quy mô 300 giường bệnh, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, công nhân, người lao động.

Năm 2024, Công ty CP Địa ốc Kim Thi đã hoàn thành 4 tòa chung cư 5 tầng với 268 căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp (hiện đang làm thủ tục mở bán theo quy định). Vốn đầu tư thực hiện ước đạt 150 tỷ đồng/320,283 tỷ đồng (đạt 47,0%). Ngoài ra, các nhà đầu tư Luxshare, Everwin, Ju Teng đang triển khai xây dựng nhà lưu trú công nhân nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Hoạt động tại Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh tư liệu

Thu hút vốn đầu tư vượt trội và tăng nhanh năng lực sản xuất, kinh doanh

Năm 2024, với phương châm “đồng hành, hỗ trợ cao nhất” với nhà đầu tư, doanh nghiệp, kết quả thu hút đầu tư đạt mức tăng trưởng vượt trội. Khu Kinh tế Đông Nam đã thu hút 20 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 19.875 tỷ đồng và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 21.891 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong năm 41.766 tỷ đồng, đạt 208% mục tiêu đề ra (15.000 - 20.000 tỷ đồng), chiếm 68% tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng nổi bật với 15 dự án cấp mới và 14 dự án tăng vốn. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 1.648 triệu USD, đạt trên 235% mục tiêu đề ra (700 triệu USD). Với kết quả đó, Nghệ An tiếp tục ở trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu hút FDI cao nhất cả nước trong 3 năm liên tục 2022, 2023 và 2024; tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng lũy kế vốn đầu tư FDI của các tỉnh, thành phố trong cả nước (năm 2021 với 2.375 triệu USD xếp thứ 31/63, năm 2024 đạt 5.770 triệu USD xếp thứ 22/63).

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Mega Textile Vietnam tại Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) cho Tập đoàn Best Pacific International Limited, chiều 18/12.

Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2024, trong Khu Kinh tế Đông Nam có thêm 16 doanh nghiệp đi vào hoạt động, lũy kế đến nay có 157 doanh nghiệp đang hoạt động với doanh thu 77.219 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023; Xuất khẩu 1,8 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2023, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh; Nhập khẩu ước đạt 2,13 tỷ USD, tăng 129% so với năm 2023; chiếm 96% tổng kim ngạch nhập khẩu cả tỉnh; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 2.208 tỷ đồng; Giải quyết việc làm cho gần 46.500 lao động; Thu nhập bình quân đạt 8.198.000 đồng/người/tháng, tăng 6,0% so với năm 2023.

Triển khai Quy hoạch tỉnh về phát triển khu công nghiệp tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 1 khu công nghiệp (KCN WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An) với tổng diện tích 183,37ha và đang triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Thọ Lộc B (180ha); Khu công nghiệp Nghĩa Đàn (200ha) để phát triển quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ thu hút đầu tư dự án thứ cấp.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 7 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 2.388ha (trong đó, giai đoạn 1998 - 2020 có 4 KCN, diện tích 934ha, chiếm 39,1%; giai đoạn 2021 - 2024 có thêm 3 KCN mới và phần phát triển mở rộng, với diện tích 1.454ha, chiếm 60,9%), tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp 56,36%.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Ảnh: Thành Duy

Cùng đó, đề án mở rộng KKT Đông Nam Nghệ An đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, để trình Thủ tướng phê duyệt trong đầu năm 2025; theo đó, tổng diện tích KKT Đông Nam Nghệ An mở rộng lên đến 104.270ha (93.320ha đất liền và 10.950ha mặt biển) thuộc địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố (với từ 30 đến 32 khu công nghiệp).

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư

Năm 2024, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An được Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh lựa chọn đơn vị chỉ đạo điểm về CCHC. Theo đó, tiếp tục với phương châm kiên trì nỗ lực cải cách hành chính, để thực sự là địa chỉ “thuận lợi, tin cậy, hiệu quả” của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC, chuyển đổi số tại cơ quan với nhiều giải pháp đồng bộ. Ban lựa chọn 2 phòng: Phòng Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam trao đổi với các doanh nghiệp về công tác tuyển dụng lao động. Ảnh: PV

Qua đánh giá, 2 phòng thực hiện điểm và các phòng chuyên môn đã tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Từ đó, Ban tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban (Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024); xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo chất lượng; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm quản lý hạ tầng, môi trường và hỗ trợ đầu tư; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đại diện công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tìm hiểu về đời sống người lao động ở Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: MH

Ban chủ động hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước.

“ Năm 2024, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, an sinh xã hội được các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đã kêu gọi, vận động ủng hộ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Chương trình 1838/TU) là 42 căn, đến nay đã vận động hỗ trợ được 72/100 căn, đạt 72% chỉ tiêu đăng ký cho giai đoạn 2023 – 2025 (100 căn); dự kiến hoàn thành 100% chỉ tiêu trước tháng 6/2025.

Năm 2025, nỗ lực tăng tốc hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bước vào năm 2025, Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An tập trung cao độ và nỗ lực cao nhất để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được là: Hoàn thành phê duyệt 5 - 7 đồ án quy hoạch phân khu các KCN, khu chức năng theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đến năm 2040; Thành lập mới 2 - 4 khu công nghiệp với quy mô khoảng 900ha; Thu hút đầu tư khoảng 20 - 25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 20.000 - 25.000 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư FDI trên 1.000 triệu USD; Thu ngân sách trong khu kinh tế, khu công nghiệp đạt 3.000 - 3.500 tỷ đồng; Giải quyết việc làm mới cho khoảng 40.000 lao động.

“ Ban quản lý KKT Đông Nam xác định rõ trách nhiệm (về công việc, chất lượng, tiến độ) của từng phòng chuyên môn và mỗi cán bộ ở từng vị trí công tác, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh". Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam

Qua trao đổi, đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, Ban quản lý KKT Đông Nam xác định rõ trách nhiệm (về công việc, chất lượng, tiến độ) của từng phòng chuyên môn và mỗi cán bộ ở từng vị trí công tác; thực hiện tốt phương châm 5 sẵn sàng (quy hoạch; mặt bằng đầu tư; hạ tầng thiết yếu; nguồn nhân lực; đổi mới, cải cách và hỗ trợ), đồng hành, hỗ trợ tích cực, hiệu quả thực chất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình đề xuất, cấp phép đầu tư, triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động tại KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng về phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh, tạo việc làm, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Cùng đó, rà soát, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng tốc, bứt phá thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030”.