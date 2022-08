Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Dấu ấn và kỳ vọng

Có được những kết quả nêu trên, chính là được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trọng tâm, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương liên quan; đặc biệt là sự vào cuộc tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, không ngừng cải cách, đổi mới thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực công tác để tăng cường thu hút đầu tư và ngày càng củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh nói chung và trong Khu Kinh tế Đông Nam, các KCN nói riêng; nhất là các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, như: Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đã ngày càng tin tưởng và triển khai có hiệu quả các dự án: Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Khu Công nghiệp WHA Nghệ An giai đoạn 1 và 2, Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 để giải quyết được “điểm nghẽn” về hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An, nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư thứ cấp có chất lượng cao. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao, cơ hội và thách thức đan xen, công tác phát triển Khu Kinh tế Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vai trò động lực chính trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An. Kết quả nổi bật trên một số mặt sau đây:

Thứ nhất, bổ sung Dự án KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (750ha) và KCN Hoàng Mai, Đông Hồi (1.200ha) vào Khu Kinh tế Đông Nam để được hưởng chính sách ưu đãi trong khu kinh tế (theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020).